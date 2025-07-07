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Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
Tramp belän Zelenskiy söyläşüendä Ukrainanıñ Vaşingtondağı tulı wäqalätle ilçesen almaştıru mäs’äläse kön tärtibenä kilgän.
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
Trump-Zelenskyy phone call / AP
7 Июль 2025

 

“Bloomberg”nıñ düşämbe könge xäbärenä qarağanda, AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp häm Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy uzğan comğa könne telefon aşa söyläşkändä Ukrainanıñ Vaşingtondağı tulı wäqalätle ilçese Oksana Markarovanı almaştıru mäs’äläsen qarağan.

 İlçe wazıyfası öçen kabinetnıñ yuğarı däräcäle şäxesläre qarala

Xäbärgä kürä, Zelenskiy Ukraina tışqı êşlär ministrlığına yaña kandidat mäs’äläsendä AQŞ räsmiläre belän kiñäşläşüne başlarğa kürsätmä birgän. Markarova urınına qarala torğan ixtimal kandidatlar arasında Ukrainanıñ yuğarı däräcäle räsmiläre bar. Bu isemlektä prem’yer-ministr Denis Şmıgal’, prem’yer-ministr urınbasarı Ol’ga Stefanişina, saqlanu ministrı Rüstäm Ümärov häm ênergetika ministrı German Galuşçenko urın ala.

Êlekke finans ministrı bulğan Markarova 2021 nçe yılnıñ fevralennän birle Ukrainanıñ AQŞtağı tulı wäqalätle ilçese wazıyfasın başqara.

Zelenskiy: “Möğayen xäzergä çaqlı iñ yaxşı söyläşüebez”

İlbaşı Zelenskiy “X” sośial’ media platformasında yasagan belderüendä Tramp belän bulğan söyläşüne bik möhim häm näticäle dip bäyäläde, bu söyläşüneñ  möğayen bügengä çaqlı  iñ yaxşı söyläşüebez dip atadı.

Ukraina räsmiläre “Bloomberg”nıñ bu xäbäre belän bäyle älegä räsmi belderü yasamadı.

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