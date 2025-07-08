Berlin sişämbe könne yasagan belderüendä Qıtay armiyäseneñ Qızıl diñgezdä diñgez xäräkäten saqlaw öçen Awrupa Berlege citäkçelegendäge missiyädä qatnaşqan Germaniya oçqıçın lazer belän nişanğa aluın belderde.
Germaniya tışqı êşlär ministrlığı “X” platformasında yasağan belderüendä bolay dide:
"Germaniya xezmätkärlären qurqınıç astına quyu häm operaśiyäne totqarlaw qabul itelerlek tügel”.
Şulay uq Pekinnıñ Berlindağı tulı wäqalätle ilçeseneñ söyläşügä çaqırıluı da citkererlde.
Germaniya saqlanu ministrlığı süzçese Germaniya oçqıçınıñ Qızıl diñgez östendä Awrupa Berlegeneñ “Aspides” missiyäsendä qatnaşqanda bernindi säbäpsez häm aldan xäbärsez räweştä nişanğa alınuın äytte.
Ministrlıq,Qıtay köymäseneñ Germaniya personalın häm cihazların qurqınıç astına quyuın assızıqladı.
Süzçe beldergänçä, bu waqıyğadan soñ Germaniya oçqıçı wazıyfasın tämamlap Djibutidäge bazağa äylänep qaytqan.
Lazernıñ qoralmı, yuğıysä lager yünältü cihazımı ikänlege älegä bilgele tügel.