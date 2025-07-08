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Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Berlin Qıtay köymäseneñ Qızıl diñgezdä Germaniya oçqıçın lazer belän nişan itep aluın alğa sörde.
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
FILE PHOTO: The Chinese national flag is seen in front of the country’s embassy in Berlin, Germany. / AP
8 Июль 2025

Berlin sişämbe könne yasagan belderüendä Qıtay armiyäseneñ Qızıl diñgezdä diñgez xäräkäten saqlaw öçen Awrupa Berlege citäkçelegendäge missiyädä qatnaşqan Germaniya oçqıçın lazer belän nişanğa aluın belderde.

Germaniya tışqı êşlär ministrlığı “X” platformasında yasağan belderüendä bolay dide:
"Germaniya xezmätkärlären qurqınıç astına quyu häm operaśiyäne totqarlaw qabul itelerlek tügel”.

 Şulay uq Pekinnıñ Berlindağı tulı wäqalätle ilçeseneñ söyläşügä çaqırıluı da citkererlde.

Germaniya saqlanu ministrlığı süzçese Germaniya oçqıçınıñ Qızıl diñgez östendä Awrupa Berlegeneñ “Aspides” missiyäsendä qatnaşqanda bernindi säbäpsez häm aldan xäbärsez räweştä nişanğa alınuın äytte.

Ministrlıq,Qıtay köymäseneñ Germaniya personalın häm cihazların qurqınıç astına quyuın assızıqladı.

Süzçe beldergänçä, bu waqıyğadan soñ Germaniya oçqıçı wazıyfasın tämamlap Djibutidäge bazağa äylänep qaytqan.

Lazernıñ qoralmı, yuğıysä lager yünältü cihazımı ikänlege älegä bilgele tügel.

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