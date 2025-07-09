Kiyev Rusiyäneñ Ukraina belän 3 yıllıq suğışta bügengä qadärge iñ köçle raketa häm pilotsız oçu apparatı höcüme başqaruın, höcümnärneñ kübesençä ilneñ könbatış öleşenä buluın belderde.

Ukraina hawa köçläre çärşämbe könne yasağan belderüdä Rusiyäneñ barlığı 728 pilotsız oçu apparatı häm 13 raketa belän höcüm itüen, şularnıñ 711en Ukraina hawa saqlanu sistemaları totqarlap qaluın, kim digändä 7 raketanıñ yuq itelüen citkerde.

“Bu – mäğ’näle höcüm häm näq’ meña tınıçlıq urnaştıru, utnı tuqtatu tırışlıqları artqan çorğa turı kilä. Ämma Rusiya bu tırışlıqlarnıñ barısın da kire qağuın däwam itä”, – dip yazdı Ukraina liderı Volodimir Zelenskiy sośial’ çeltärdä.



Zelenskiy berlektäş illärgä möräcäğat itep, Rusiyägä qarşı sankśiyälärne, bigräk tä ênergetka tarmağına, arttırırğa çaqırdı. Bu tarmaq Rusiyäneñ suğış byudjetı öçen iñ möhim kerem çığanağı bulıp tora.



“Bezneñ partnyerlarıbız xäzer Rusiyägä yaña höcümnär başlatırğa tügel, ä suğışnı tuqtatu yulında uylanırğa mäcbür itä torğan basım yasaw yulların belälär”,- dide Zelenskiy.



Könbatışta urnaşqan Luśk şähäre merı İgor’ Polisçuk ber êşxanädä yanğın çığuın, ämma ülüçelär yäisä yaralanuçılar bulmawın äytte.



Soñğı höcüm bu ay başında Rusiya tarafınnan başqarılğan 550 pilotsız oçu apparatı häm raketa qatnaşındağı rekordnı da uzdı.

Höcüm AQŞnıñ Ukrainağa qorallar cibärüne kimetü qararınnan baş tartıp, bu qarardan kire çigengännän soñ başqarıldı.



“Rusiyäneñ bu höcümne AQŞnıñ bezgä qoral cibäräçägen cämäğat’çelekkä iğlan itüennän soñ uq başqaruı bik mäğ’näle” dip yazdı Ukraina däwlät başlığınıñ baş kiñäşçese Andriy Yermak sośial’ çeltärdä.