SÄYÄSÄT
2 min uqıu
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
Däwlät televideniyesendä kürsätelgän videoda 80 yäş’lärendäge lidernıñ xalıqnı sälamläwe kürenä.
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
Khamenei, 86, can be seen on stage dressed in black as the crowd before him. / Reuters
6 Июль 2025

İrannıñ dini liderı Ayätullah Ğali Xamänäi İzrail belän soñğı 12 kön däwam itkän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır räsmi räweştä xalıq arasına çıqtı. Däwlät matbuğatı beldergänçä, Xamänäi Tähranda uzğan dini çarada qatnaştı.

Şimbä könne däwlät televideniäse kürsätkän videoda 80 yäş’lärendäge Xamänäineñ Tährandağı mäçettä sälam birüe  häm İmam Xösäyenneñ şähit buluı iskä alıngan çarada cämäğat’neñ qul çabuları kürende.

Qara kiyemnär kigän 86 yäş’lek Xamänäi yanındağı cämäğat’ qulların kütärep: "Tamırlarıbızdağı qan – liderıbız öçen!" dip şiğar’lär äytte.

Däwlät televideniyese bu kadrlarnıñ Tährannıñ üzägendä urnaşqan İmam Xumäyni mäçetendä töşerelüen belderde.

1989 nçı yıldan birle xakimiyättä bulğan Xamänäi uzğan atnada aldan yazdırılğan videoyullama aşa xalıqqa möräcäğat’ itkän ide. Läkin İzrail 13 nçe iyün’ könne kötelmägän hawa höcümnären başlap cibärgännän soñ Xamänäi xalıq arasında kürenmäde.

Xamänäineñ soñğı märtäbä cämäğat’ arasında kürenüe bäreleşlär başlanırğa ike kön qalğanda – xalıq ışanıçlıları belän ütkärgän oçraşu waqıtında bulğan ide.

İzrailneñ höcümnäre İran belän distä yıllar däwam itkän “külägä suğışı”nnan soñ buldı häm bu xärbi adım Tährannıñ atom- töş qoralı citeşterü omtılışın tuqtatu maqsatın küzdä tota ide. Tähran atom qoralı citeşterergä tırışuı turındağı barlıq ğäyepläwlärne kire qağa.

İran mäxkämäse mäğ’lümatlarına qarağanda, bu höcümnär näticäsendä İranda 900dän artıq keşe hälaq bulğan. Räsmi sannarğa qarağanda, İrannıñ cawap  bularaq yasağan raketa höcümnäre näticäsendä İzraildä isä kimendä 28 keşe ülgän.

 

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us