İrannıñ dini liderı Ayätullah Ğali Xamänäi İzrail belän soñğı 12 kön däwam itkän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır räsmi räweştä xalıq arasına çıqtı. Däwlät matbuğatı beldergänçä, Xamänäi Tähranda uzğan dini çarada qatnaştı.
Şimbä könne däwlät televideniäse kürsätkän videoda 80 yäş’lärendäge Xamänäineñ Tährandağı mäçettä sälam birüe häm İmam Xösäyenneñ şähit buluı iskä alıngan çarada cämäğat’neñ qul çabuları kürende.
Qara kiyemnär kigän 86 yäş’lek Xamänäi yanındağı cämäğat’ qulların kütärep: "Tamırlarıbızdağı qan – liderıbız öçen!" dip şiğar’lär äytte.
Däwlät televideniyese bu kadrlarnıñ Tährannıñ üzägendä urnaşqan İmam Xumäyni mäçetendä töşerelüen belderde.
1989 nçı yıldan birle xakimiyättä bulğan Xamänäi uzğan atnada aldan yazdırılğan videoyullama aşa xalıqqa möräcäğat’ itkän ide. Läkin İzrail 13 nçe iyün’ könne kötelmägän hawa höcümnären başlap cibärgännän soñ Xamänäi xalıq arasında kürenmäde.
Xamänäineñ soñğı märtäbä cämäğat’ arasında kürenüe bäreleşlär başlanırğa ike kön qalğanda – xalıq ışanıçlıları belän ütkärgän oçraşu waqıtında bulğan ide.
İzrailneñ höcümnäre İran belän distä yıllar däwam itkän “külägä suğışı”nnan soñ buldı häm bu xärbi adım Tährannıñ atom- töş qoralı citeşterü omtılışın tuqtatu maqsatın küzdä tota ide. Tähran atom qoralı citeşterergä tırışuı turındağı barlıq ğäyepläwlärne kire qağa.
İran mäxkämäse mäğ’lümatlarına qarağanda, bu höcümnär näticäsendä İranda 900dän artıq keşe hälaq bulğan. Räsmi sannarğa qarağanda, İrannıñ cawap bularaq yasağan raketa höcümnäre näticäsendä İzraildä isä kimendä 28 keşe ülgän.