Milli saqlanu ministrlığı düşämbe könne yasağan belderüendä Tönyaq Ğiraqta êzläw operaśiyäse waqıtında metan gazına duçar bulğan 12 törek ğaskäriyeneñ şähit buluın citkerde.
Waqiğa “PKK” terror oyışması äğzaläre sıyınğan 852 metr biyeklegendäge “Pänçä-Kilit” operaśiyäse töbägendäge mäğarädä ütkärelgän êzläw-küzätü êşçänlege waqıtında yäkşämbe könne buldı.
2022nçe yılda “PKK” terrorçıları tarafınnan şähit itelgän ber ğaskärineñ mäyeten êzläw êşçänlegeneñ öleşe bulğan operaśiyädä 19 personal gazdan täêsirlängän bulsa, tağın dürt keşeneñ ğomereneñ özelüe näticäsendä tuplam şähit sanı 12gä citte.
Ministr Yaşar Gülär, yuğarı däräcäle xärbi komandirlar belän bergä töbäkkä barıp, oçraşular ütkärde häm şulay uq şähitlärne soñğı yulğa ozatu cıyınında qatnaştı.
Ministrlıqtan yasalğan belderüdä: "Bu uñaydan ğaziz şähitlärebezgä tağın ber qat Allahıdan yarlıqaw, qayğılı ğailäläre belän Törek qorallı köçlärebezgä häm zatlı millätebezgä, qayğıların urtaqlaşıp, sabırlıq telibez”, - dip äytelde.
Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması bularaq bilgelängän “PKK” 40 yıldan artıq Törkiyägä qarşı qanlı fetnä alıp bara.
Törkiyä şuşı yanawlarğa cawap itep, 2022nçe yılda “Pänçä-Kilit” operaśiyäsen başlatıp, Ğiraqnıñ tönyağında Metina, Zap häm Avaşin-Basyan töbäklärendä “PKK”ğa bäyle sıyınır urınnarnı nişan itep alğan ide.
“PKK” bik yış Ğiraqnıñ tönyağın Törkiyägä qarşı çik aryağı höcümnär planlaştıru häm başqaru öçen nığıtma bularaq qullana.
Törek räsmiläre Änkara ğämälläreneñ BMO Şartnamäseneñ 51nçe mäddäsenä turı kilüen häm qorallı höcümnär bulğan oçraqta legitim üz-üzen yaqlaw xoquqın qullanuına küp tapqır iskärtep uzdı.
Monnan tış Törkiyä belän Ğiraq arasındağı ikeyaqlı kileşülär Törkiyäneñ Ğiraq cirlärendä terrorçılıqqa qarşı köräş operaśiyälären alıp baruına mömkinlek tanıy.