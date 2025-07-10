TÜRKİYE
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Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
Duran yaqınça 7 yıl buyı bu wazıyfanı başqarğan Fäxrettin Altunnıñ urınına bilgelände, Altun isä Keşe xoquqları oyışmasına ataldı.
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
Burhanettin Duran succeeds Fahrettin Altun, who held the post since July 25, 2018 / AA
10 Июль 2025

Räsmi gazetta pänceşämbe irtänge säğätlärdä dönya kürgän ilbaşı qararnamäse belän tışqı êşlär ministrı urınbasarı Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräse êlemtä bülegeneñ yaña başlığı itep bilgelände.

Duran bu wazıyfanı 2018 nçe yılnıñ 25 iyülennän birle başqarğan Fäxrettin Altunnan qabul itep aldı. Altun monnan soñ Törkiyä Keşe Xoquqları häm tigezlek oyışması räise wazıyfasın başqaraçaq.

Burhanettin Duran Boğaziçi universitetınıñ Säyäsät beleme häm xalıqara mönäsäbätlär bülegen tämamladı. Bilkent universitetında säyäsät beleme doktorlıq däräcäsen yaqladı.

Duran êlek SETA vakıfında ğomum koordinator bulıp êşläde häm 2018 nçe yılda ilbaşı idaräseneñ  iminlek häm tışqı säyäsät şurası äğzası itep bilgelängän ide.

2024 yılnıñ may ayında tışqı êşlär ministrı urınbasarı itep bilgelängän Duran däwlät diplomatiyäse häm tışqı säyäsät ölkäsendäge täcribäse belän tanıla.

Fährettin Altun wazıyfa üzgäreşen üzeneñ sośial media akkauntı aşa raslap, yaqınça 7 yıl däwam itkän êşendä üzenä ışanıç häm yärdäm kürsätkän öçen Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğanga räxmät äytte.

Altun bolay dip yazdı: “Bu wazıyfanı miña ışanıp tapşırğan ilbaşıbızğa, ğailämä, Törkiyä êlemtä modelen tormışqa aşıru öçen kön-tön êşlägän xezmättäşläremä häm xaqiqät öçen köräşkän media äğzalarına çın küñeldän räxmät äytäm”.

Ul şulay uq ozaq yıllar bergä êşlägän qaderle xezmättäşe Duranğa uñışlar da teläde.

 

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