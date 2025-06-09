Ukraina hawa köçläre beldergänçä, Rusiya utnı tuqtatu çaqıruların kire qaqqan waqıtta oyıştırğan bu soñğı zur höcümdä Ukrainağa 479 pilotsız oçu apparatı cibärgän.
Bu höcüm Ukrainanıñ berniçä töbägenä zıyan salğan bulsa da, düşämbe könne ülem-kitem yäisä küpläp yaralanu turında xäbärlär yuq.
Ukrainä hawa köçläre: “Doşmannıñ hawa höcümnäre 10 noqtada terkälgän”,- dip belderde.
Könbatışta urnaşqan Rivne şähäre mêri Oleksandr Tret’yak bu höcümne “suğış başınnan birle töbäkkä yasalğan iñ zur höcüm” dip bäyäläde.
Soñğı atnalarda Rusiya Ukrainağa höcümnären köçäytte. Kiyev citäkçelege bu höcümnärne Mäskäwneñ öç yıl däwam itkän suğışnı tuqtatırğa niyäte bulmawın häm tınıçlıq söyläşülären citdi qabul itmäwen kürsätä dip belderä.
Bu köçäytelgän höcümnär Ukrainanıñ inde bolay da awır xäldäge hawa saqlanu sistemasınıñ sälätenä qağılışlı borçularnı arttırdı.
Şuña qaramastan, Ukraina hawa köçläre tön däwamında cibärelgän 460 pilotsız oçu apparatınıñ häm 20 raketadan 19ınıñ täêsirsez xälgä kiterelüen açıqladı.
Ukraina şulay uq Rusiyäneñ dron öleşläre citeşterüçe êlektronika zavodına tön buyı höcüm itüen dä belderde. Cirle Rusiya räsmiläre bu höcümnän soñ älege êşxanäneñ waqıtlıça citeşterüne tuqtatırğa mäcbür buluın xäbär itte.
Tön buyı oçqıçlarğa höcüm
Şul uq waqıtta Ukraina armiyäse tön däwamında Rusiyäneñ “Savasleyka” aviabazasında ike oçqıçqa höcüm itkän.
Düşämbe könge belderüdä: “Berençel mäğ’lümatlarğa qarağanda, ike doşman oçqıçı – ixtimal MiG-31 häm Su-30/34 tibındagı oçqıçlar tämek itep alındı”,- diyelde.