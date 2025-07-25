TÜRKİYE
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Törkiyä kileşü belän “Eurofighter”ğa ber adımğa tağın yaqınaydı
Änkara 40 danä “Typhoon” xärbi oçqıçın satıp alu telägen täwge tapqır 2023nçe yılda belderde
Törkiyä kileşü belän “Eurofighter”ğa ber adımğa tağın yaqınaydı
Eurojets / Others
13 сәгать элек

Törkiyä, “Eurofighter Typhoon” qamilläşterelgän xärbi oçqıçnı qullanu yulında möhim adım yasap, Angliyä belän kileşü imzaladı.

Törkiyä häm Angliyä İstanbulda oyıştırılğan Xalıqara saqlanu sänäğäte yärminkäse qısalarında çärşämbe könne bu mäs’älädä kileşü memorandumına qul quyuların iğlan itte.

Kileşü memorandumına Törkiyä Milli saqlanu ministrı Yaşar Gülär belän Angliyä saqlanu ministrı John Healey arasındağı yuğarı däräcäle cıyılıştan soñ imza salındı. Bu tağın da kiñqırlı saqlanu xezmättäşlegenä taba yasalğan möhim adımnı simvollaştıra.

Törek saqlanu ministrlığınnan yasalğan belderüdä kileşüneñ Törkiyäneñ “Eurofighter” integraśiyäse mäs’äläsendä Angliyä belän kiñ qolaçlı kileşü yulın bilgeläwe äytelde.

Kileşü memorandumı Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän Angliyä Başministrı Keir Starmerneñ kileşüneñ barışın quzğatqan telefon söyläşüennän ber könnän soñ imzalandı.

Törkiyä Germaniyä, Angliyä, İtaliyä häm İspaniyäneñ bergä êşläp çığarğan 40 danä “Eurofighter” reaktiv oçqıçın satıp alu öçen söyäşülär alıp bara.

Änkara bu oçqıçlarnı satıp alu telägen berençe tapqır 2023nçe yılnıñ mart ayında citkergän ide.

Germaniyä täêmin itkän komponentlar belän Angliyädä êşläp çığarılaçaq “Eurofighter Typhoon” dönyanıñ iñ qamilläşterelgän 4.5 buın küp rolle xärbi oçqıçlarnıñ berse bularaq qabul itelä.

Bu kileşü belän Törkiyä hawa köçläre säläten törleländerü yulında tağın ber adım yasağan bulsa, ber ük waqıtta möhim NATO berlektäşläre belän bergä saqlanu ölkäsendäge xezmättäşlegen dä nığıta.

NATOnıñ ikençe iñ zur armiyasına iyä Törkiyäneñ saqlanu köçenä soñğı çorda bik küp Awrupa liderı iğtibarın yünältte.

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