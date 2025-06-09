Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrlığı Ğazzägä yärdäm iltüçe “Madleen” köymäseneñ portqa yaqınlaşuına röxsät birmägän İzrailne ğayepläp, bu xälne xalıqara xoquqnı açıq räweştä bozu dip bäyäläde.
Ministrlıq bu tıqşınunıñ xalıqara sularda buluın, gumanitar yärdäm alıp baruçı häm êçendä Törkiyä watandaşları da bulğan köymäne tämek itep aluın assızıqladı.
Düşämbe könne yasalğan belderüdä tışqı êşlär ministrlığı: “Netan’yaxu xökümäteneñ säyäxät iregenä häm diñgez iminlegenä yanağan bu höcüme İzrailneñ terror däwläte buluın tağın ber qat isbatladı”,- dip citkerde.
Ministrlıq, monıñ belän bergä, Ğazzädä açlıqnı qoral itep qullanğan häm gumanitar yärdämnärneñ citkerelüenä kirtä quyğan İzrailneñ genośid säyäsätlärenä qarşı xalıqara cämäğat’çelekneñ xaqlı reakśiyäseneñ däwam itäçägenä basım yasadı.
İzrailneñ bu totışın keşe qäderen häm global’ prinśiplarnı yaqlawçılarğa qarşı agressiv häm xoquq tanımawçı dip bäyäläde.
Fäxrettin Altınnıñ ğayepläwe
Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı Fäxrettin Altun, “X” platformasında yasagan belderüendä İzrail xökümäten ğayepläp, İzrail xökümäteneñ Ğazzägä iñ ğadi gumanitar yärdämnärne dä kertüenä tüzä almawın tağın ber qat kürsätüe turında yazdı.
“İzrailneñ Ğazzägä gumanitar yärdäm iltü maqsatında yulğa çıqqan “Madleen” köymäsenä höcüme - xalıqara xoquq häm keşe xoquqların açıq räweştä bozu. Bu höcümne kisken räweştä ğayeplibez. Sionist İzrail citäkçelege iñ ğadi gumanitar yärdämnärne Ğazzägä citkerügä tüzep tora almawın tağın ber tapqır kürsätte. Ğazzädä aylar buyı däwam itkän sistematik cimerü häm üterülär — bernindi äxlaq häm xoquq tanımawçı terror däwläteneñ ğamäle.”
“Törkiyä bularaq bez bu wäxşätne tuqtatu, Ğazzägä gumanitar yärdämnärne özleksez ireşterü häm töbäktä ğadel tınıçlıq urnaştıru öçen çaqıruıbıznı qabatlıybız”, dip äytte häm tawış-tınsız qalunıñ cinayät’tä qatnaşuğa tiñ buluın iskärtte.
Altun İzrailneñ Ğazzägä höcümnäreneñ xatın-qızlar, balalar häm tınıç xalıqnı tämek itep alıp, töbäk tınıçlığına häm global’ iminlekkä yanawın äytte.
“Bu çınbarlıqnı kürmämeşkä sabışqan, tawış-tınsız qalğan yäisä reakśiya kürsätelmägän här ğämäl — bu cinayät’tä qatnaşu digän süz” dip, ul Törkiyäneñ wäxşätne tuqtatu, gumanitar yärdämnärne özleksez ireşterü häm töbäktä ğadel tınıçlıq urnaştıru çaqıruın yañarttı.
“Xalıqara cämäğat’çelekne häm böten keşelekne bu çaqırunı işetergä, konkret adım yasarğa çaqırabız” dip östäde ul.
Xalıq ışanıçlısı Kılıç: “Qatışunı qabul itü mömkin tügel”
İlbaşı idaräseneñ tışqı säyäsät häm iminlek baş kiñäşçese Akif Çağatay Kılıç bu höcümne qabul itelmäslek häm xalıqara xoquqnı turıdan-turı bozu dip bäyäläp, İzrail xökümäteneñ terror yaqlı totışın tağın ber qat kürsätüen äytte.
“Êçendä watandaşlarıbız da bulğan “Madleen” isemle köymägä İzrail ğäskärläreneñ qatışuın qabul itü mömkin tügel. Bu tıqşınu — xalıqara xoquqnı açıq räweştä bozu häm İzrail xökümäteneñ terror yaqlı totışın açıq räweştä kürsätä”,- dip belderde ul.
“Böten dön’yanıñ küz aldında açlıqnı suğış qoralı bularaq qullanuçı Netan’yaxu xökümäte vöcdanlı xalıqara cämäğat’çelekneñ reakśiyäsen berniçek tä tıya almayaçaq”,- dip östäde ul.
Çälik: “Yärdämne qoral itep qullanu”
”Ğadellek häm üseş” partiyäse süzçese Ömär Çälik tä bu waqıyğanı ğayepläp, monı İzrailneñ gumanitar yärdämne qoral itep qullanuınıñ tagın ber misalı dip atadı.
“Madleen” köymäse keşelek vöcdanı isemennän Ğazzägä yärdäm iltü öçen tırışqanda xalıqara sularda İzrail agressiyäsenä duçar buldı. İzrailneñ gumanitar yärdämnärne totqarlawnı qoral itep qullanuın tağın ber tapqır kürdek. Böten dön’ya bu agressiya qarşında İzrailne läğ’nätlärgä, konkret çaralar kürergä tiyeş”,- dide ul.
Bäysezlek flotı koaliśiyäse
Bu missiyäne oyıştırğan “Bäysezlek flotı koaliśiyäse” isemle xalıqara ictimağıy oyışma İzrail ğäskärläreneñ “Madleen” köymäsendäge 11 aktivist häm ber jurnalist — barlığı 12 keşene urlawın belderde.
Alar arasında Şveśiya klimat aktivistı Greta Thunberg; franśuz-fälästinle Awrupa parlamentı äğ’zası Rima Hassan; Germaniyädän Yasemin Acar; Franśiyädän Baptiste Andre, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi häm Reva Viard; Braziliyädän Thiago Avila; Törkiyädän Şuayb Ordu; İspaniyädän Sergio Toribio; Niderlandtan Marco van Rennes; “ Äl Cäzirä Mubasher”dan franśuz jurnalist Omar Faiad ta bar.
Koaliśiya bu operaśiyäne diñgez yulbasarlığı dip ğayepläp, köymäneñ qoralsız buluın häm Ğazzädä blokada astındağı xalıq öçen töp yärdäm materialları alıp baruın belderde.
Törkiyä İzrail agressiyäseneñ kiçekmästän tuqtatıluı, gumanitar yärdämnärne Ğazzägä imin häm özleksez ireşterü, töbäktä ğadel, daimi tınıçlıq urnaştıru taläben yañarttı.