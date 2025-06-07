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İran AQŞnıñ säyäxät çikläwlären tänqıyt’läde
İran tışqı êşlär ministrlığı AQŞqa säyäxät tıyıluın diskriminaśiya dip bäyäläde häm monıñ Amerika säyäsätçeläreneñ östenlek mentalitetın çağıldıruın äytte.
İran AQŞnıñ säyäxät çikläwlären tänqıyt’läde
Iran’s foreign ministry called the ban a sign of supremacist American mentality. / Reuters
4 сәгать элек

Tähran şimbä könne AQŞnıñ iranlılar häm küpçelek Yaqın Könçığış häm Afrikadan 11 il watandaşına säyäxätne tıyuın tänqıytläp çıqtı, bu qararnı "ıruğçı mentalitet" bilgese dip atadı.

İran tışqı êşlär ministrlığınıñ çit illärdä yäşäwçe iranlılarnıñ êşläre buyınça mödire Alireza Haşämi-Raja 9 iyündä ğamälgä keräçäk bu çaralarnı "Amerika säyäsätçeläre arasında östenlek häm ıruğçılıq mentalitetnıñ yuğarı kütärelüen açıq kürsätüçe bilge" dip bäyäläde.

Bu qarar "Amerikada qarar qabul itüçelärneñ İran häm möselman xalqına qarata tirän doşmanlığın kürsätä", dip östäde ul ministrlıq tarafınnan taratılğan belderüdä.

AQŞ ilbaşı Donald Tramp çärşämbe könne Koloradoda İzrail yaqlı mitingta molotov kokteyle höcümennän soñ milli iminlek sıltawı belän üzeneñ berençe çorındağı säyäxät tıyuın iskä töşerüçe külämle çikläwlärne yañadan kertü turında färmanğa qul quydı.

Haşemi-Raja bu säyäsätne "xalıqara xoquqnıñ töp prinsipların boza" häm "millät yäisä din nigezendä yöz millionlağan keşeneñ säyäxät xoquqın çikläw" dip atadı.

Tışqı êşlär ministrlığı wäkileneñ süzlärenä qarağanda, bu tıyu diskriminatsiya bulıp tora. Ul: "AQŞ xökümäte öçen xalıqara cawaplılıq barlıqqa kiteräçäk", dip belderde, läkin tulıraq añlatma birmäde.

Trampnıñ tıyuı

İrannan tış, AQŞqa kerü Äfğanstan, Myanma, Çad, Kongo-Brazzavil, Êkvatorial Gvineya, Êritreya, Gaiti, Liviya, Somali, Sudan häm Yämän watandaşlarına tıyıla. Tagın cide il watandaşlarına öleşçä tıyu kertelgän.

AQŞta İran tışındağı iñ zur iranlılar cämğıyäte yäşi.

Tähran tışqı êşlär ministrlığı mäğlümatlarına qarağanda, 2020 yılda AQŞta yaqınça 1.5 million iranlı bulğan.

İran häm AQŞ diplomatik mönäsäbätlären 1979 yılğı inqilaptan soñ özde, häm şunnan birle mönäsäbätlär bik qatlawlı bulıp qala.

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