Törkiyä ilbaşı Ğazzädäge İzrail höcümnären beterü häm qamaw astındağı töbäkkä gumanitar yärdämnärneñ ireşterelüen östenlek itü öçen aşığıç global’ çara kürergä çaqırdı. Ärdoğan dön’yanıñ tüzemlegeneñ qalmawı turında kisätep, Gabon ilbaşı Bris Kloter Oligi Ngema belän oyıştırğan matbuğat oçraşuında bolay dide: “Östenlegebez – Ğazzäle qardäşlärebezgä gumanitar yärdämnärneñ ireşterelüe. Keşelek frontı bularaq bu zolımnıñ tuqtawı öçen kiräkle närsälärne başqaruda cawaplı bez.”
Ärdoğan Ğazzädäge açlıq häm xalıq kiçergän zur qayğılar arqasında İzrailneñ fälästinlelärgä qarşı däwam itüçe höcümnären qırıs räweştä ğayepläde.
“Äz genä dä bulsa wöcdanı, märxämäte, namusı bulğan härkemneñ tüzemlelege bette. Ğayepsez balalar açlıqtan ülgän, azıq-tölek öçen cıyılğan keşelär belä torıp üterelgän wäxşilek küreneşenä berkem dä bitaraf qala almıy,” – dide ul.
Törkiyä ilbaşı İzrail xökümätenä basımnı arttıru häm Ğazzädäge gumanitar fäläkätne beterü maqsatı belän Törkiyäneñ kiläse könnärdä diplomatik tırışlıqların arttıraçağın belderde.
“Ğazzädäge gumanitar fäläkätne buldırmaw xosusında kiläse könnärdä İzrail xökümäte östendäge basımnıñ tağın da artuı öçen tırışaçaqbız,” – dide häm Törkiyäneñ xalıqara partnyerları belän yaqın koordinaśiya êçendä buluın assızıqladı.
Törkiyäneñ Fälästin xalqına teläktäşlegen qabatlağan Ärdoğan tübändägeçä däwam itte: “Ğazzäle qardäşlärebezgä yalğız bulmawların tağın da kübräk xis itteräçäkbez. Töbäktä qısqa waqıtta utnı tuqtatunıñ täêmin itelüe häm daimi tınıçlıqnıñ urnaştırıluı öçen tağın da küp tırışlıq quyaçaqbız.”
Ärdoğan Awrupada Fälästin däwläteneñ tanıluı belän bäyle artqan xuplawnı qanäğat’lelek belän qarşı aldı häm Törkiyäneñ mondıy adımnarnı qıymmätle häm qıyu itep kürüen äytte.
“Awrupada kürsätelüçe reakśiyalär qıymmätle. Fälästin däwläteneñ tanıluı öçen yasaluçı härtörle adım qanäğat’lek tudıra,” – dide ul.
2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär 60 meñnän artıq fälästinle üterelde, töbäktä azıq-tölek, çista su häm mediśina materialı qıtlığı küzätelä.
Xalıqara cämäğätçelektän utnı tuqtatu häm xisapka tartu çaqıruları arta, İzrailgä qarşı Xalıqara cinayät’ mäxkämäse häm Xalıqara mäxkämädä xoquqıy barışlar däwam itä.