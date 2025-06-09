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Putin Rusiyäneñ diñgez köçen yañadan torğızuğa yünältelgän yaña diñgez strategiyäsen rasladı
Kreml’ yaña diñgez planınıñ Rusiyäneñ 2050 nçe yılğa qadär dön’ya külämendä iñ täêsirle diñgez köçläre arasındağı urının yañadan yawlawnı maqsat itep quyuın belderde.
Putin Rusiyäneñ diñgez köçen yañadan torğızuğa yünältelgän yaña diñgez strategiyäsen rasladı
Russia currently holds the world’s third most powerful navy after China and the US. / Reuters
9 Июнь 2025

İlbaşı yärdämçese Nikolay Patruşev düşämbe könne basılıp çıqqan inter’vyusında, Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinnıñ ilneñ dön’ya külämendä iñ köçle diñgez köçlärennän berse bularaq urının tulısınça yañadan torğızu maqsatında yaña diñgez strategiyäsen raslawın citkerde.

Rusiya xäzerge waqıtta Qıtay häm AQŞtan soñ dön’yada öçençe iñ köçle flotqa iyä bulsa da, Ukraina belän suğışta diñgez köçläre berniçä zur yuğaltu kiçerde.

Sovet çorında Rusiyäneñ tön’yağındağı Sankt-Peterburg qalasında Putin belän bergä êşlägän êlekke KGB ofiśerı bulğan Patruşev “2050nçe yılğa qadär Rusiya flotın üsterü strategiyäse” isemle yaña strategiyäneñ may axırında Putin tarafınnan raslanuın äytte.

“Argumentı i Faktı” gazetına äñgämäsendä Patruşev: “Rusiyäneñ dön’yanıñ iñ zur diñgez köçlärennän berse bularaq urını torğan sayın nığıy bara”, — dip belderde.

Ul bolay dide: “Okeannardağı wäzğıyät’neñ üzgärüe, yanawlar häm qurqınıçlarnıñ artuı, şulay uq Rusiya flotı aldında torğan maqsatlar öçen sśenariylarğa qağılışlı ozın möddätle qaraş bulmıy torıp, mondıy êş alıp baru mömkin tügel”.

Patruşev strategiya turında centekläp äytmäsä dä, Rusiya saqlanu häm iminlek çığımnarın milli tulayım tabış belän nisbättä Salqın suğış däräcäsenä kütärde.

AQŞ saqlanu ministrlığınıñ 2021nçe yılğı xisabında Qıtaynıñ dön’ya külämendä iñ zur flotqa iyä buluı häm Pekinnıñ suğış köçeneñ 2030 nçı yılğa qadär 460 köymägä citüe kötelä dip äytelde.

Açıq çığanaqlarğa qarağanda, Rusiyäneñ 14-e — atom-töş ênergiyäse belän êşläwçe ballistik raketa suastı köymäse bulu belän bergä 79 suastı köymäse, 222 suğış köymäse bar. Rusiyäneñ töp flotı — Barenś diñgezendä urnaşqan Severomorsk şähärendäge Tön’yaq flotı sanala.

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