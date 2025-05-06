Rumıniya xökümäte räise Marçel Çolaku düşämbe könne üz wazıyfasınnan kitte. Bu qarar, uzğan atna yal könnärendä uzdırılğan ilbaşı saylawlarınıñ berençe turında ultra-uñçı namzät Jeorje Simion ciñep çıqqannan, ä Çolaku yaqlağan namzät yarıştan töşep qalğannan soñ qabul itelde.
Waqıtlıça ilbaşı İliye Bolojannıñ Çolakunıñ ğarizasın qabul itüe häm sişämbe könne waqıtlıça xökümät räise bilgelänäçäge citkerelde.
Cirle kanal “Antena3” xäbärenä qarağanda, Çolaku üze räise bulğan Rumıniyä sośial-demokratik partiyäseneñ säyäsi şurasınıñ utırışınnan soñ koaliśiyä xökümäte yaqlawçı namzät Krin Antonesku ciñelüe säbäple wazıyfasınnan kitärgä qarar qıluın belderde.
Çolaku saylaw näticäläreneñ xökümätneñ xalıq ışanıçın yuğaltuın kürsätüen tanıdı. "Kiläse ilbaşınıñ mine êştän aluın kötkänçe, üz telägem belän kitärgä qarar qıldım," – dide ul.
Şulay uq, ul partiyäseneñ 18nçe mayda uzaçaq saylawlarnıñ ikençe turına bernindi namzät tä kürsätmäyäçägen belderde.
Simion berençe turda tawışlarnıñ 40,9 prośentın cıyıp zur östenlek belän ciñep çıqtı, . 38 yäş’lek bu namzät üzeneñ ultra-millätçe häm Awrupa Berlegenä qarşı fikerlären çağıldıruçı belderüläre belän tanıla.
Simion saylawda 21 prośent tawış cıyıp ikençe urınğa çıqqan Buxarest mêrı Nikusor Dên belän 18 mayda köç sınaşaçaq.
24nçe noyabr könne Rumıniyädä ilbaşı saylawlarınıñ berençe turı uzdı, häm anda ul’tra-uñ, Rusiyä yaqlı namzät Kalin Jorjesku ciñep çıqtı. Läkin Rumıniyä konstituśion mäxkämäse bu näticälärne häm 8 dekabr’ğa bilgelängän ikençe tur saylawların ğamäldän çığardı, çönki saylaw prośessı Rusiyä yaqlı kampaniya tarafınnan manipulyaśiyälängän dip tabıldı.