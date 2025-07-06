Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy 5 nçe iyül’ könne yasağan belderüendä xalıqara partnyerlar belän ozın radiuslı raketalar häm pilotsız oçu apparatların da üz êçenä alğan qorallarnı urtaq citeşterüne arttıru maqsatında yaña kileşülärgä qul quyuın belderde. Bu belderü Rusiyäneñ höcümnäre däwam itkän waqıtta yasaldı.

Zelenskiy videoyullamasında:

“Urtaq qorallar citeşterüne kiñäytäbez: Rusiyäneñ üterü telägen kimetü öçen - ozın radiuslı qorallar, xalqıbıznı saqlaw öçen - pilotsız oçu apparatları”,- dide.

Zelenskiy bu atnada AQŞta urnaşqan “Swift Beat LLC “digän şäxsi şirkät belän yaña kileşügä ireşelüen belderde. Bu şirkät AQŞ xökümätennän bäysez räweştä êşli häm êlekke Google citäkçese Erik Şmidt tarafınnan yaqlana. Zelenskiy ofisı mäğ’lümatına qarağanda, “Swift Beat” neñ Ukrainada urını bar häm bu şirkät avtonom häm yasalma intellekt belän täêmin itelgän pilotsız oçu apparatlar ölkäsendä belgeç. Ul Ukraina injenerları häm armiyäse belän yaqın xezmättäşlek alıp bara. Räsmi çığanaqlarğa qarağanda, şirkät pilotsız oçu apparatların sınap qarawnı turıdan-turı Ukraina cirendä başqara.

Zelenskiy êlek yaña partnyerlıqnıñ dürt qanatlı pilotsız oçu apparatları häm ozın radiuslı höcüm apparatların da üz êçenä alğan törle dronnar häm raketa citeşterüne ciddi räweştä arttıraçağın beldergän ide.

Ukraina kileşü tözegän tağın ber şirkät - Daniyädän häm ul da urtaq qorallar citeşterü belän bäyle.

Bu kileşü turında Zelenskiy:

“Däwlätebezne häm xalqıbıznı yaqlağan, Ukraina qorallı sänäğaten xuplağan häm üzeneñ saqlanu säläten nığıtqan härkemgä räxmätlebez”, – dide.

Qorallar cibärü



Bu belderü Ukraina Rusiyäneñ dürt yıl däwam itkän suğışı barışında tağın da kübräk qorallar alu häm êçke citeşterüne kiñäytü omtılışların däwam itkän waqıtta yasaldı.

2022 nçe yılnıñ 1 nçe iyülendä Rusiya tulı külämle suğış başlağannan birle Ukrainağa iñ zur xärbi yärdäm kürsätüçe AQŞ qayber töp qorallarnı cibärüne tuqtatuın iğ’lan itte. Bu Awrupadağı berlektäşlärneñ bu buşlıqnı tutıru omtılışların arttıruına kiterde.

Franśiya ilbaşı Êmmanuêl Makron häm Angliya prem’yer-ministrı Keir Starmer 10 iyül könne başqa Awrupa liderları belän bergä Ukraina saqlanuın nığıtu maqsatında uzaçaq onlayn sammitnı citäkläyäçäk. Bu oçraşu turında 4 iyül könne Êlisey sarayı belderü yasadı.

Söyläşülärdä Rusiyäneñ agresśiyäse qarşında Ukraina armiyäseneñ suğış säläten däwam itterü mömkinlege qaralaçaq.

“Ukrainanıñ suğış säläten niçek uñışlı räweştä däwam itterü mäs’äläse hiçşiksez kön tärtibendä bulaçaq”,-diyelde belderüdä.