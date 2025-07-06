"Bez bu wazğıyätne ike yünäleştä qarıybız: berençese — mäğlüm yuğalğan keşelär, yäğni 27 keşe... İkençese — san äytä almıybız, çönki tögäl mäğ’lümat yuq", – dide Kervill şähäre wäqalätlese Dal’ton Rays matbuğat oçraşuında.
Texas gubernatorı Greg Abbott isä ştat külämendä hälakät xälen kiñäytüen häm AQŞ İlbaşı Donal'd Tramptan östämä federal’ yärdäm sorawın belderde.
Texasnıñ Ğadättän tış xällar belän idarä itü bülege başlığı Nim Kidd hawa, ciröste häm su törkemnäreneñ Guadalupe yılğasında isän qalğan keşelärne häm mäyetlärne êzläwen äytte.
Kidd: "Barlıq yuğalğan keşelär tabılğançı êzläw êşläre däwam itäçäk”, - dip belderde.
Taşqın comğa könne berniçä aylıq yawım-töşemneñ berniçä säğat êçendä yawuı näticäsendä başlandı häm Guadalupe yılğası 45 minut êçendä 8 metrğa kütärelde.
Milli Meteorologiya xezmäte yañğırnıñ däwam itäçägen häm küp sunıñ yılğalarda häm tübän urınnarda su basuğa kiteräçägen kisätte.
Ğadättä tınıç bulğan Guadalupe yılğası şimbä könne Kervillda tiz ağa häm anıñ bolğançıq sularında törle qaldıqlar bula.
Texasta yäşäwçe 61 yäş’lek Gerardo Martinez bolay di: "Su ağaç başlarına qadär kütärelde – yaqınça 10 metrğa. Maşinalar, xätta böten yortlar aqtı”.
Tufraqnıñ köçle yawım - töşemne señderä almawı arqasında barlıqqa kilgän kinät taşqınnar yaña närsä tügel. Läkin ğalimnär keşeneñ tabiğätkä yoğıntısı arqasında soñğı yıllarda su basu, qorılıq häm êsselek kebek hawa torışı küreneşläreneñ yışraq häm köçleräk bula başlawın belderä.
“Camp Mystic”täge cimerelü
Şimbä könne Kerr şerifı Leyta su basudan zur zıyan kürgän Kerr County töbägendäge “Camp Mystic “xristian cäyge lagerınnan 27 balanıñ haman da yuğalğan buluın belderde. Bu lagerda barlığı 750 qız bala terkälgän bulğan.
AQŞ matbuğatı yuğalğan qızlarnıñ dürteseneñ hälaq buluın häm bu mäğlümatnı ğailälärennän aluların citkerde.
Guadalupe yılğası buyında urnaşqan lager’da odeyallar, urın -cir, uyınçıq ayular häm başqa äyberlärneñ taralıp yatuı kürenä.
Lager kabinalarınıñ täräzäläre, möğayen, su basımı näticäsendä watılğan.
“Camp Mystic”tan yaqınça ber mil’ yıraqlıqta urnaşqan “Heart O’ The Hills” lagerı da şimbä könne lager’ direktorı Jane Ragsdaleneñ hälaq buluın rasladı.
"Awır kön"
Kerrvill şähäre wäqälätlese Dal’ton Rays qotqaru törkemnäreneñ bik awır şartlarda êşläwen belderde.
"Bez bügen irtänge 8.00 säğat’tä (1300 GMT) qotqaru êşlären başlap cibärdek”, - dide ul häm cirle xalıqnı bäysez räweştä êzläw êşlärenä kereşmäskä kiräklegen kisätte.
Rays populyar lager’ğa kilgän keşe sanınıñ bilgesez buluın, şul säbäple yuğalğan keşelärneñ tulı isäben äytü mömkin tügellegen citkerde.
Ştat häm cirle räsmi zatlar yılğa buyında lager’lar urnaşqan töbäkkä barmaw turında kisätte, anda bara torğan yullarnıñ kübeseneñ yabıq buluı belderelde.
Sośial çeltärlärdä urtaqlaşılğan videolarda tön buyı yawğan yaqınça 30 santimetr yawım- töşem näticäsendä kilep çıqqan su basuda yortlar häm ağaçlarnıñ ağıp kitüe kürenä. Bu Kerr County töbägeneñ yıllıq yawım - töşem normasınıñ öçtän ber öleşenä tiñ.
Qotqaru törkemnäre töbäkkä taralğanda, Kerrvill şähär xakimiyäte başlığı Joe Xerring cämäğat’çelekne berdämlekkä çaqırdı.
Matbuğatqa yasağan belderüendä tawışı qaltırağan Xerring: "Xalıq bügen awır kön bulaçagın belergä tiyeş. Awır kön bulaçaq”, – dide.