İzrail İran İnqıylap saqçıları armiyäse liderı Xösäyen Sälamine üterde. İranğa qarşı moñarçı kürelmägän höcümnär näticäsendä berniçä yuğarı däräcädäge xärbi citäkçe häm atom-töş ğalime hälaq buldı. Däwlät matbuğat çaraları xäbär itüençä, bu höcümnär İranda kiñ yañğıraş taptı.
Comğa könne xäbärlär uquçı: “General Xösäyen Sälami şähit buldı digän xäbär raslandı”,-dip citkerde.
“TRT World” öçen Tährannan xäbär birgän jurnalist Räza Xatämi: “General Xösäyen Sälami — İran İnqıylap saqçıları armiyäseneñ iñ yuğarı däräcädäge citäkçese İzrail hawa höcümendä üterelde”,- dip belderde.
Xatämi şulay uq, İran İnqıylap saqçıları armiyäseneñ tağın ber yuğarı däräcädäge komandirı general Ğulämräza Raşid belän bergä ike atom-töş ğalime — doktor Tehranchi häm doktor Färidun Abbasineñ dä üterelüen äytte.
Xatämi: “Färidun Abbasi İran parlamentında xalıq ışanıçlısı ide häm İran Atom-töş ênergiyäse oyışmasınıñ êlekke räise ide. Ul 2010 nçı yılda üterü omtılışınnan isän qalğan ide”,- dip östäde.
İran İnqıylap saqçıları ildäge iñ möhim köç üzäkläreneñ berse sanala häm İran ballistik raketa arsenalın kontrol’ itä.
Xatämi bolay dip belderde: “Sälamineñ ülemе İzrail tarafınnan üterelgän iñ yuğarı däräcädäge İran wäkile bulırğa mömkin. Kiçä ul İzrail yäisä AQŞ İranğa höcüm itkän oçraqta, Tährannıñ monnan êlek oktyabr’ häm aprel’ aylarında başqarılğan “Çın süz operaśiyiäläre 1 häm 2” belän çağıştırğanda tağın da köçle qarşılıq kürsätäçäk dip äytkän ide”,-dip İran tarafınnan İzrailgä cawap qaytarılğan höcümnärne iskä töşerde.
İran İzrailneñ bu ülemçel hawa höcümnärenä köçle cawap biräçägen wäğ’dä itte.
İran Ğomum ştab räislege süzçese Äbulfazl Şäkärçi: “Qorallı köçlär bu sionist höcümgä hiçşiksez cawap biräçäk”,- dip belderde häm İzrail höcümnäreneñ näticäse awır bulaçağın, İran qorallı köçlärennän köçle cawap kötärgä tiyeşlegen iöstäde.
İzrailneñ bu höcümnäre ike il arasında tulı külämle suğış başlaw qurqınıçın arttıra. Distälärçä yıl däwam itkän yäşeren bäreleşlär — ciröste, diñgez, hawa häm kiber höcümnärne dä üz êçenä ala.
AQŞ isä bu operaśiyägä yärdäm kürsätmäwen belderde. Höcümnär AQŞ ilbaşı Donal'd Trampnıñ “Yaqın Könçığış qurqınıç töbäk bula ala” dip citkerep, AQŞ personalınıñ bu töbäktän çigenüen iğ’lan itkännän soñ 1 kön uzğaç başqarıldı.