Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Törkiyäneñ saqlanu sänägätendä möhim borılış noqtası turında citkerde häm ildä citeşterelgän 48 “KAAN” xärbi oçqıçınıñ İndoneziyağa êksportlanaçağın açıqladı.
Çärşämbe könne X platformasında belderü yasağan Ärdoğan bu täraqqıyät’ne bik möhim häm qanäğat’lek uyatuçı alğarış dip atadı häm oçqıçlarnıñ İndoneziya belän imzalanğan kileşü qısalarında Törkiyädä citeştereläçägen äytte.
Kileşü buyınça şulay uq citeşterü barışına İndoneziyaneñ cirle sälätläre dä kerteläçäk.
Ärdoğan: “Milli saqlanu sänägätebezneñ üsüen häm sälätlären kürsätüçe bu kileşüneñ Törkiyä häm İndoneziya öçen xäyerle buluın telim,” – dide.
“Rekordlık êksport kileşüe”
Ärdoğan şulay uq kileşüneñ tormışqa aşuında möhim rol’ uynağan İndoneziya däwlät başlığı Prabovo Subiantoğa räxmät belderde.
Törkiyä tarixındağı rekordlık êksport kileşüen garantiya astında alğan Saqlanu sänägäte räislege häm TUSAŞ Törkiyä aviaśiyase häm ğaläm sänägäte belän bu barışta urın aluçı barlıq oyışmalarnı täbrik itte.
Xökümäteneñ tarmaqqa yärdäm kürsätergä däwam itäçägen assızıqlağan Ärdoğan: “Saqlanu sänägätebezneñ tağın da köçäyüen täêmin itü öçen barlıq saqlanu şirkätlärebezgä täwäkkällek belän yärdäm itärgä däwam itäçäkbez. Bu ölkädä êşläwçe barlıq qardäşläremne çın küñeldän täbrik itäm,” – dide.
Bişençe näsel oçqıçı bularaq sıynıflandırılğan “KAAN” xärbi oçqıçı qamilläşterelgän radardan qaçu üzençälegenä iyä häm härbersendä 13 kilogramlık êtü köçe bulğan parlı motor belän oça. Bu üzençälekläre yärdämendä oçqıç Mach 1.8 tizleg belän bara.
TUSAŞ monnan tış yasalma fähem, qamilläşterelgän sensor sistemaları häm keşesez hawa apparatları belän bergä êş başqara alu säläten integraśiyali alaçaq yaña model’ östendä dä êşli.