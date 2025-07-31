TÜRKİYE
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Törkiyä YPG äydäp baruçanlığındağı SDGneñ Süriyä armiyäsenä integraśiyäsen küzätä
Törek räsmiläre Süriyäneñ sorawı qısalarında öyrätü, konsultaśiyä häm texnik yärdäm kürsätü yöklämälären qabat rasladı
Törkiyä YPG äydäp baruçanlığındağı SDGneñ Süriyä armiyäsenä integraśiyäsen küzätä
Spokesperson Zeki Akturk has reiterated Türkiye’s commitment to Syria’s political unity and territorial integrity. (Photo: AA) / AA
7 сәгать элек

Törkiyä Cömhüriyäte Milli saqlanu ministrlığı ağımdağı yıl başında ireşelgän kileşü qısalarında Törkiyäneñ AQŞ yärdäm itüçe häm “YPG” östenlekle Süriyä Demokratik köçläreneñ (SDG) Süriyä ğaskärenä integraśiya barışın yaqınnan küzätep baruın belderde.

Atnakiçen (pänceşämbe könne) Änkarada oyıştırılğan matbuğat oçraşuında çığış yasawçı ministrlıq süzçese Zäki Aqtürk integraśiyä barışınıñ 10nçı martta Dimäşq citäkçelege belän “SDG” arasında ireşelgän kileşü nigezendä 2025nçe yıl axırına qädär tämamlanuınıñ kötelüen belderde.

Aqtürk jurnalistlarğa yasağan belderüendä: “SDG terror oyışmasınıñ Süriyä armiyäsenä integraśiyäsenä qağılışlı täräqqiyätlärne cirlektä yaqınnan küzätäbez”, - dip äytte.

SDG Süriyädä “DEAŞ” belän köräş sıltawı belän AQŞtan zur miqdarda xärbi bulışlıq, finans yärdäm häm xärbi öyrätü täêmin itelgän qorılış bulıp, “PKK”nıñ Süriyädäge däwamı bulğan “YPG” tarafınnan östenlek itelä.

Änkaranıñ Süriyä mäs’äläsendäge ozaq waqıttan birle däwam itüçe säyäsäten qabat raslawçı Milli saqlanu ministrlığı, Süriyäneñ säyäsi berdämlegenä häm cir bötenlegenä Törkiyäneñ yaqlawına tağın ber qat basım yasap, Aqtürk: “Bu qısada Törkiyä Süriyä citäkçelegeneñ terror oyışmalarına qarşı köräş säläten arttıru öçen sorağan öyrätü, konsultaśiyä häm texnik yärdäm êşçänlegen däwam itteräçäk”, - dip äytte.

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