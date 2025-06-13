Törkiyä Tışqı êşlär ministrlığı İzrailneñ İranğa yasağan höcümnären kisken tänqitläp çıqtı, bu höcümnärne xalıqara qanunnarğa qarşı kilä häm töbäk belän dönyaküläm totrıqlılıqqa yanaw dip atadı.
“Bez İzrailneñ İranğa yasağan höcümnären kisken tänqitlibez, çönki bu xalıqara qanunnarnı boza”, - dip belderde ministrlıq comğa könne.
“Bu höcüm İzrailneñ töbäktä strategik totrıqsızlıq tudıru säyäsätenä xezmät itä torğan provokatsiyä”.
Änkara höcümnärneñ waqıtı İzrail xökümäteneñ diplomatiyägä qızıqsınu kürsätmäwenä işarä itä dip kisätte.
“Höcümnärneñ waqıtı Netanyahu xökümäteneñ mäs'älälärne diplomatiya aşa xäl itärgä telämäwen häm töbäk totrıqlılığı belän dönyaküläm tınıçlıqnı üz mänfäğätläre öçen qurqınıç astına quyarğa äzer buluın kürsätä”, - dip östäde ministrlıq.
Ministrlıq İzrailne xärbi ğämällären şunduq tuqtatırğa çaqırdı.
“İzrail üzeneñ agressiv ğämällären şunduq tuqtatırğa tiyeş, çönki bu yaña qarşılıqlarğa kiterä ala”, - dip belderde ministrlıq, Törkiyäneñ töbäktä yaña qan qoyularğa qarşı buluın qabatlap.
“Bez Yaqın Könçığışta yaña qan qoyular häm cimerelülär kürergä telämibez”, - dip östäde ministrlıq, xalıqara cämäğätçelekne ğämälgä küçärgä çaqırıp.
“Bez xalıqara cämäğätçelekne suğışnıñ taraluın tuqtatu öçen aşığıç çaralar kürergä çaqırabız”.
“Qanunsız häm provokaśion”
Törkiyä İlbaşı urınbasarı Cäwdät Yılmaz da, İzrail höcümnären tänqitläp, alarnı “qanunsız häm provokaśion” dip atadı.
Yılmaz üzeneñ “X" akkauntında bolay dip yazdı: “İzrail, İranğa höcüm itep, üzeneñ qanunsız häm provokaśion ğämällärenä tağın yañasın östäde. Bez Netanyahu xökümäteneñ agressiyäsen kisken tänqitlibez, çönki ul bernindi qanuni nigezgä iyä tügel häm töbäkne totrıqsızlandıruğa yünältelgän”.
“Ğazzägä qarata İzrailneñ genośid säyäsätenä qarşı xalıqara basım artqan häm İran belän atom söyläşüläre barğan waqıtta bu höcümneñ yasaluı humanitar qimmätlärne häm diplomatiyäne sanğa suqmawçı barbarlıq poziśiyäsen çağıldıra,” - dip iskärtep uzdı.
Yılmaz xalıqara cämäğätçelekne nığraq poziśiyä alırğa çaqırdı: “Böten xalıqara oyışmalar häm bäyläneşle illär İzrailneñ humanitar qimmätlärgä, xalıqara qanunnarğa häm töbäk totrıqlılığına yanawçı ğämällärenä qarşı nığraq poziśiyä alırğa tiyeş”.
“İzrail agressiyäse böten dönyaga yanıy”
Şul uq waqıtta Törkiyäneñ “Ğädellek häm üseş” (AQ) partiyäse İzrailneñ İranğa höcümeneñ “bernindi qanuni nigez yäki aqlaw buldıra almawın” belderde.
“Bu barbarlıq agressiyäse”, - dip yazdı partiyä süzçese Ömär Çälik comğa könne “X" akkauntında.
Bu höcüm belän İzrail “böten töbäkne utqa saluçı barbarlıq höcümnärenä tağın yañasın östäde”, - dip belderde ul, qanunsız höcümne kisken tänqitläp.
Böten dönyanı Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu xökümäteneñ genośid ğämälläreneñ näticäläre turında kisätülärenä iğtibar itärgä çaqırdı.
“Atom-töş ğalimnäre üterelde”
“Ğazzägä qarata İzrailneñ genośid kampaniyäsenä qarşı xalıqara basım artqan waqıtta İzrail, yaña höcüm başlap, genośidtan iğtibarnı çitkä yünältte,” - dip belderde Çälik.
İzrail bu höcümne, AQŞ belän İran arasında söyläşülär barğan waqıtta başqarıp, “tağın ber tapqır diplomatik tırışlıqlarnıñ barısına da doşmanlıq kürsätüen” açıq kürsätte, dip östäde ul.
“İzrail' agressiyäse böten dönyaga yanıy”, - dip belderde Çälik, xalıqara cämäğätçelekne anıñ qarşında urtaq konkret çaralar kürergä çaqırıp.
İzrail comğa irtäsendä İranğa qarşı kiñ külämle xärbi operaśiyä başqardı, 200 oçqıç anıñ atom-töş programmasın häm ozın radiuslı raketa mömkinleklären nişan itep aldı. Höcüm näticäsendä yuğarı däräcäle xärbi räsmi zatlar häm atom-töş ğalimnäre üterelde.