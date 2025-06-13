Yaqın Könçığışta İzrailneñ İranğa qarşı oyıştırğan hawa höcümnäre näticäsendä barlıqqa kilgän soñğı geosäyäsi kiyerenkelekneñ artuı AQŞ belän Qıtay arasındağı söyläşülär global' bazarlarda tudırğan optimizmğa külägä töşerde. Bu xäl kiyerenkelek tağın da artmas mikän digän borçu belän risk fikerlären köçäytte.
AQŞnıñ iñ möhim säwdä partnyerı bulğan Qıtay belän yaña kileşügä ireşüe häm başqa illär belän kileşülär kötelüe akśiya bazarlarına uñay täêsir yasasa da, İzrailneñ İranğa qarata soñğı höcüme investorlarnı geosäyäsi risklarga yünältte.
Höcümnän soñ Brent nefte bazarında kinät üzgäreşlär küzätelde. Brent nefteneñ miçkä bäyäse fevral'dän birle iñ yuğarı däräcägä — 76,3 dollarğa kütärelde. Xäzerge waqıtta Brent nefteneñ miçkä bäyäse 0620GMT waqıtına kürä, 5,4% artıp 73,44 dollarğa satıla.
Altınnıñ ons bäyäse comğa könne 3.445 dollarğa qadär kütärelgännän soñ, 1,1% artıp yaqınça 3.425 dollar tiräsendä qaldı.
Awrupa bazarlarında indeks möddätle operaśiyälär yaña köngä suğış borçıluları belän tiskäre başladı. Angliyädä FTSE 100 möddätle indeksı 0,3%, Franśiyädä CAC 40 möddätle indeksı häm Germaniyädä DAX 40 möddätle indeksı yaqınça 1,6%, İtaliyädä FTSE MIB 30 möddätle indeksı 0,7% qadär qıymmät yuğalttı.
Aziya bazarlarında isä Yaponiyädä Nikkei 225 indeksı 1,2%, Kön’yaq Koreyada Kospi indeksı 1,3%, Qıtayda Şanxay berläşkän indeksı 0,7% häm Gonkongta Hang Seng indeksı 0,8%qa töşte.
İzrail höcümnäre cirle waqıt belän irtänge säğat’ 3 tiräsendä (2330GMT) başlandı häm İran mäğ’lümat çaraları belderüençä, höcüm xärbi häm atom-töş ob’yektlarına, şulay uq toraq punktlarğa yünältelgän ide.
İzrail armiyäse comğa irtäsendä oyıştırılğan höcümdä barlığı 200 İzrail oçqıçınıñ İranğa höcüm itüen belderde. Armiya süzçese general - mayor Effi Defrin äytüençä, bu höcüm barışında 200 oçqıç tarafınnan 330 qoral qullanılğan.
Moña cawap räweşendä İran soñğı säğat’lärdä İzrailgä 100dän artıq pilotsız oçu apparatı cibärde. Monnan tış höcümnärdä İran Ğomum ştabı başlığı Möxämmäd Bakıri, İran İnqıylap saqçıları komandirı Xösäyen Sälami häm alarnıñ yuğarı däräcädäge komandirı Ğuläm Ali Raşidneñ üterelüen rasladı.
İke il dä mömkin bulğan xärbi bäreleşkä äzerlängändä, İrannıñ İzrail cirlärenä ballistik raketalar belän cawap höcümnäre östendä êş alıp baruı belderelä.