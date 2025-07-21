TÜRKİYE
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6nçı Xalıqara yaxta yarışlarınıñ Kiprdağı êtabı başlandı
Yarış Marmaris qultığında başlandı häm 4 kön däwam itäçäk
6nçı Xalıqara yaxta yarışlarınıñ Kiprdağı êtabı başlandı
Sailboats in the Nile river during sunset in Luxor / Reuters
21 Июль 2025

Yarışlarnıñ Kiprdağı Arkın Karpaz Gate isemle marinadağı êtabı Marmarista başlandı.

Kipr tınıçlıq xäräkäteneñ tarixi ähämiyäten iskä alu, tınıçlıq häm bäysezlek belän kiläçäkkä ışanıç belän qaraw öçen 20 iyul’ könne Marmaristan Kiprğa açılğan cilkännär 25 iyul’dä yarışnı tämamlayaçaq.

İlbaşı idaräse ximayasında, Mädäniyät häm turizm ministrlığı häm Yäş’lär häm sport ministrlığı kertkän öleşlär belän Törkiyäneñ turizmnı tanıtu häm üsterü agentlığı xezmättäşlegendä, İstanbuldağı Açıq diñgez yaxta yarışları klubı tarafınnan oyıştırılğan häm DHL Express sponsorlığında ütkärelgän yarışlarnıñ ikençe êtabında 150 sportçı 340 mil’ däwam itüçe yulda köç sınaşaçaq.

Kipr tınıçlıq xäräkäteneñ 51 yıllığı istälegenä oyıştırılğan yarışlar Tön'yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ bäysezlegenä xörmät belän ber rättän Zäñgär watanğa bäylelekneñ köçle simvolı bularaq ta alğı planğa çığaçaq.

Êtap azağında ciñü yawlağan taqımğa bıyıl berençe tapqır Arkın Yaratıcı isemendäge sänğat’lär häm dizayn universitetınıñ sınlı sänğat’ fakul’tetı studentları tarafınnan yasalğan maxsus kubok tapşırılaçaq.

Yarışuçılar Marmaris qultığında cirle idarä başlığı Nurullah Kaya, Kön’yaq diñgez yar buyı citäkçese Rafät Oktar, Aksaz diñgez bazası citäkçese Näslim Äski, “Arkın Group”nıñ idarä şurası başlığı Ärbil Arkın birgän start işaräte belän ozatıldı.

Cirle idarä başlığı Nurullah Kaya yarışuçılarğa uñışlar teläde.

İstanbuldağı Açıq diñgez yaxta yarışları klubı başlığı Äkräm Yämlihaoğlu da noyabr’ ayında da marmaristan Karpazğa tağın ber yarışnıñ bulaçağın äytep, Törkiyäneñ här poçmağında bayraqların kürsätergä däwam itäçäklären citkerde.

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