Törkiyä häm V’yetnam saqlanu ölkäsendä xezmättäşlek kileşüenä qul quydı
Milli saqlanu ministrı urınbasarı Törkiyäneñ V’yetnamnıñ hawa, cir öste, diñgez platformaları häm saqlanu sänägäte şirkätlärenä tulı yärdäm kürsätäçägen äytte.
Törkiyäneñ saqlanu ministrlığı belän V’yetnam sośialist cömhüriyäteneñ saqlanu ministrlığı arasında İstanbulda oyıştırılğan 2025 Xalıqara saqlanu sänägäte yärminkäse qısalarında saqlanu xezmättäşlege protokolı imzalandı.
Sişämbe könne oyıştırılğan imza tantanasında çığış yasağan Milli saqlanu ministrı urınbasarı Musa Häybät tübändägeçä citkerde: “V’yetnamnıñ saqlanu ministrlığı belän Milli saqlanu ministrlığıbız arasındağı bu saqlanu häm qurqınıçsızlıq xezmättäşlegeneñ şaqtıy proyektka häm xezmättäşleklärgä xäzerlek bulacağına ışanam.”
Musa Häybät Törkiyäneñ saqlanu sänägäte şirkätläre häm Milli saqlanu ministrlığı belän V’yetnamnıñ hawa, cir öste häm diñgez platformalarına tulı yärdäm kürsätäçägen belderde.
Vietnamnıñ saqlanu ministrı urınbasarı Xoang Syuan’ Çiyen isä monıñ V’yetnam häm Törkiyä arasında tarixi mizgel buluın äytep: “Saqlanu ölkäsendä xezmättäşlek kileşüenä qul quydıq. Monnan soñ tağın şaqtıy mäs’älädä xezmättäşlek yulı açıldı. Yärminkägezneñ uñışlı däwam itüen telibez. Törkiyä belän berlektäş bulu öçen qulıbızdan kilgänne başqarırğa äzer bez,” – dide.
Sişämbe könne başlanğan häm 6 kön baraçaq yärminkä İstanbuldağı Yärminkä üzäge, Atatörek isemendäge aêroport, “Wow otel” häm Ataköy Marinada oyıştırıla.