TÜRKİYE
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Törkiyä Awstriyadağı höcümnän soñ qayğı belän urtaqlaştı
Tışqı êşlär ministrlığı höcüm waqıtında mäktäptä Törkiyä watandaşlarınıñ bulıp bulmawın bilgelärgä tırışa
Törkiyä Awstriyadağı höcümnän soñ qayğı belän urtaqlaştı
Ankara has said it is in close coordination with Austrian authorities. (Photo: AA) / AA
7 сәгать элек

Tışqı êşlär ministrlığı oyıştırılğan höcüm waqıtında mäktäptä Törkiyä watandaşlarınıñ bulıp bulmawın bilgelär öçen Awstriya citäkçelege belän êlemtädä toruların belderde.

Törkiyä Awstriyaneñ Graś şähärendäge ber mäktäpkä yasalğan qorallı höcümgä borçıluın citkerep, ğomere özelgännärneñ ğailäläre häm Awstriya xalqınıñ qayğısın urtaqlaştı.

Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı sişämbe könne belderü yasap: “Awstriyaneñ Graś şähärendäge ber mäktäptä bügen ( 10 iyun’) oyıştırılğan qorallı höcüm qayğığa saldı,” – dide.

Änkara citäkçelege höcüm waqıtında mäktäptä Törkiyä watandaşlarınıñ bulıp bulmawın bilgelär öçen Awstriya räsmi zatlar belän yaqın koordinaśiya êçendä buluın citkerde.

“Höcümdä ğomere özelgännärneñ ğailäläre häm Awstriya xalqınıñ qayğısın urtaqlaşabız, yaralanuçılarğa şifa telibez,” – dip äytelde belderüdä.

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