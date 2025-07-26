Ministr Fidan Yordannıñ könbatış üzänlegen yawlaw planının ike däwlätle çişeleşkä zıyan saluın häm İzrailneñ ozın möddätle mänfäğat’lärenä fayda birmäyäçägen citkerde.
Törek ministrı İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan’yaxunıñ yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegen üz cirlärenä quşu şartları tudırılğan oçraqta ikelänmäyäçägen uylawın äytte.
Bu adımnıñ İzrailneñ ozın möddätle mänfäğat’lärenä fayda birmäyäçäge turında kisätkän Xaqan Fidan tübändägeçä däwam itte: “Netan’yaxu şartlarnıñ yaraqlı buluın uylasa, ikelänmäyäçägen uylıym. Anıñ zihene – maksimalist. Läkin bu İzrailgä kiläse distälägän yıllarda faydağa bulmayaçaq.”
Ministr İzrailneñ Ğazzädäge xärbi êşçänleklären aqılsız yarsu dip atadı häm monıñ global’ borçuğa äylänüen äytte. Küpçelek ilneñ berniçäsennän tış Ğazzädä ike yıl diyärlek baruçı suğışta inde İzrail yaqlı bulmawın belderde.
Xalıqara däräcädäge üzgäreşkä işarälägän ministr Fidan Franśiya ilbaşı Êmmanuêl’ Makronnıñ Fälästinneñ tanıluına kürsätkän yärdämne ürnäk itep kürsätte. “AQŞlı säyäsätçelärdän tış İzraildäge sionist zihenne açıqtan-açıq xuplawçı yuq,” – dide ul.
Utnı tuqtatu tırışlıqları belän bäyle bularaq Fidan öç töp sorawğa iğtibarnı yünältte: Ğazzädä yärdämnärne kemneñ taratacağı, İzrail cir öste köçläreneñ çigenüe häm “Xamas” tarafınnan totıqlarnıñ irekkä cibärelüennän soñ utnı tuqtatunıñ däwamına qarağan garantiyalär.
Törek ministrı şulay uq İzrailneñ Ğazzäne cimerep kenä tügel, şul uq waqıtta aç qaldıru belän dä yäşäp bulmaslıq xälgä kiterergä tırışuın assızıqladı.
Xaqan Fidan bu mäs’älädä bolay dide: “İzraille küzläw räsmi zatları ildän ilgä küçep, şaqtıy fälästinle qaçaqnı qabul itüläre öçen alarnı ügetlärgä tırışa. Bu - Ğazzäne “fälästinsezläşterü” proyektı.”
İzrail parlamentı 23 iyul’ könne yasağan Yordannıñ könbatış üzänlegen üz cirlärenä quşuğa qarağan çaqıruı belän bäyle bularaq ministr monıñ ike däwlätle çişeleşkä turıdan zıyan saluın äytte.
Xaqan Fidan: “1967 yılğı çiklärne nigez alıp härkem tanığan strukturanı cimerergä tırışasız. Ägär dä xäzerge waqıtta söyläşengän ike däwlätle çişeleşne qabul itmäsägez, kiläçäktä üzegez riskları belän oçraşırsız,” – dide.