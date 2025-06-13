Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan İzrailneñ İranğa oyıştırğan hawa höcümnären regional’ häm global' totrıqlılıqqa yanağan xätär kiyerenkelek bularaq bäyäläde häm kisken räweştä ğayepläde.
Comğa könne räsmi “X” akkauntı aşa yasagan belderüendä Ärdoğan bolay dide:
“İzrail töbägebezgä — bigräk tä Ğazzägä — qan, küz yäşe häm totrıqsızlıq kiterü strategiyäsen bügen irtänge säğat’lärdä bik qurqınıç däräcägä kiterde”.
Ärdoğan kürşe İranğa qarşı höcümnärne xalıqara xoquqnı sanğa suqmawçı açıq provokaśiya dip atadı. Ul höcümnärneñ atom -töş söyläşüläre däwam itkän häm İzrailneñ Ğazzädäge ğämälläre säbäple xalıqara basım köçäygän waqıtta başqarıluına iğ’tibarnı yünältte.
“Bu höcümnär Netan’yaxu citäkçelegendäge xakimiyätneñ xoquqnı sanğa suqmawın bik açıq kürsätä”, — dide Ärdoğan häm İzrailneñ agressiv totışınıñ töbäkne häm böten dön'yanı fäläkatkä alıp baruın kisätte.
“Kürşebez İranğa başqarılğan xain höcümnärne kisken räweştä ğayeplibez”
Ärdoğan xalıqara cämägat’çelekkä möräcäğat’ itep:
“Global’ cämägat’çelek İzrailneñ töbäk häm dön’ya totrıqlılığına yanawçı, xoquq-qanunnarnı tanımawçı ğämällären tuqtatırğa tiyeş. Netan’yaxu häm üterü törkemeneñ töbäkne utqa salğan höcümnäre tiz arada tuqtatılırğa tiyeş”,- dip belderde.
Yaqın Könçığıştağı kiyerenkelekkä qarata Törkiyäneñ totışına tağın ber tapqır basım yasağan Ärdoğan bolay dide:
“Tağın ber qat äytäbez: Yaqın Könçığışta tağın da kübräk qan qoyıluın, cimerelü häm bäreleş telämibez.”
Ärdoğan üzeneñ belderüen tübändägeçä tämamladı:
:“Törkiyä bularaq kürşebez İranğa oyıştırılğan höcümnärne läğ’nätlibez, ğomere özelgännärgä Allahtan yarlıqaw, yaralanğan keşelärgä şifalar telibez, dus häm qardäş İran xalqınıñ qayğısın urtaqlaşabız”.