TÜRKİYE
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İlbaşı Misırğa kitte
Ul başqala Qahirädä D-8 illäreneñ İq’tisadi xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşaçaq
İlbaşı Misırğa kitte
Erdogan / AA
19 Декабрь 2024

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan bügen Misır başqalası Qahirägä kitte.

Ul D-8 illäreneñ İq’tisadi xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşaçaq.

D-8 äğ’zaları soñğı tapqır iyün’ ayında İstanbulda oçraştılar häm çirattan tış sammitta Ğazzä turında söyläştelär.

Qahirädä uzaçaq sammitta regional häm global’ mäs’älälär, iq’tisadi mönäsäbätlär qaralaçaq.

İlbaşı Ärdoğan sammit qısalarında qayber däwlät häm xökümät başlıqları belän oçraşular ütkäräçäk.

Älege oçraşularda ike yaqlı mönäsäbätlär, İzrailneñ Fälästin häm Livandağı höcümnäre turında süz baraçaq.

ÇIĞANAQ:TRT Global
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