19 Декабрь 2024
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan bügen Misır başqalası Qahirägä kitte.
Ul D-8 illäreneñ İq’tisadi xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşaçaq.
D-8 äğ’zaları soñğı tapqır iyün’ ayında İstanbulda oçraştılar häm çirattan tış sammitta Ğazzä turında söyläştelär.
Qahirädä uzaçaq sammitta regional häm global’ mäs’älälär, iq’tisadi mönäsäbätlär qaralaçaq.
İlbaşı Ärdoğan sammit qısalarında qayber däwlät häm xökümät başlıqları belän oçraşular ütkäräçäk.
Älege oçraşularda ike yaqlı mönäsäbätlär, İzrailneñ Fälästin häm Livandağı höcümnäre turında süz baraçaq.