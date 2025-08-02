SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Grek diñgez parklarına cawap itep Törkiyä saqlanuçı diñgez mäydannarın kiñäytä
Greśiyäneñ İon häm Ägäy diñgezlärendä ike töbäkne “diñgez parkı” dip iğlan itüennän soñ Törkiyä diñgez mäydannarındağı beryaqlı ğämällärgä qarşı totışın nığıta
A Turkish coast guard ship patrols in the Aegean Sea. / Reuters
2 Август 2025

Törkiyä Greśiyäneñ İon häm Ägäy diñgezendä ike yaña diñgez parkın iğlan itüenä cawap bularaq saqlaw astındağı diñgez mäydannarın kiñäytte.

Törkiyä Tönyaq Ägäydä Gökçeada kiñlegendä häm Urta diñgezdä Finike kiñlegendä buluı belän bergä ike saqlanğan diñgez mäydanın räsmi räweştä iğlan itte.

Bu mäydannar Törkiyäneñ UNESCOğa bäyle Xökümätlärara okeanografik komissiyädä terkälgän milli diñgez kiñlegen planlaştıru kartasına integraśiyälände.

Törek räsmilärenä kürä, bilgelängän bu yaña mäydannar diñgez tirä-yağın saqlawnı maqsat itsä, balıqçılıq häm turizm kebek iqtisadi êşçänlekneñ däwam itüenä dä mömkinlek biräçäk.

Bu iğlannar Tışqı êşlär ministrlığınıñ bäyläneşle oyışmaları belän xezmättäşlek êçendä häm Änkara universitetınıñ diñgez xoquqı milli tikşerenü üzägeneñ öleşläre belän koordinaśiyälände.

Monnan tış Törkiyä diñgez êşçänlegeneñ êkologik yoğıntıların bäyäläw häm xökümät oyışmaları arasındağı koordinaśiyäne üsterü maqsatınnan çığıp Tışqı êşlär ministrlığınıñ küzätüendä Diñgez kiñlegen planlaştıru koordinaśiyä şurasın tözede.

recommended

Törkiyä moña qädär Greśiyäneñ İon häm Ägäy diñgezendä ike yaña diñgez parkın iğlan itüenä qarşı çıqqan häm bu adımnıñ Ägäydäge bäxäsle töbäklärdäge xoquqların boza aluı mäs’äläsendä kisätkän ide.

Diñgez parkları ğädättä diñgez êkosistemaların saqlaw öçen tözelsä dä Änkara bu qararnıñ Ägäydäge qayber geografik qorılışlarnıñ, bigräk tä xalıqara kileşülär belän Greśiyägä tapşırılmağan keçkenä utrawlar häm qıyalarnıñ suverenlığına yoğıntısı bula aluın belderde.

2025nçe yılnıñ 21nçe iyül könne yasalğan bu belderüdä Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı mondıy beryaqlı adımnarnıñ töbäktä faktik xäl urnaştırunı maqsat itüe äytelde. Ministrlıq moña qädär 2024nçe yılnıñ 9nçı aprel könge belderüdä oxşaş borçıluların citkergän ide.

Änkara mondıy ğämällärneñ xoquqi nigezeneñ bulmawın häm Törkiyäneñ Ägäydäge legitim xoquqlarına häm mänfäğätlärenä täêsir itmäwen raslıy.

Änkara, ğämälläreneñ xalıqara diñgez xoquqına turı kilüen belderep, Ägäy kebek yarım yabıq diñgezlärneñ idarä itelüendä regional xezmättäşlekkä öndäde.

Törkiyä monnan tış Greśiyäne İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan häm Başministr Kyriakos Mitsotakis tarafınnan 2023nçe yılnıñ 7nçe dekabr könne imzalanğan Afina dus häm yaxşı kürşe mönäsäbätläre deklaraśiyäse qısalarında xäräkät itärgä çaqırdı.

