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İran belän Awrupa öçlege söyläşülärne qabat başlata
Söyläşülär İzrailneñ İranğa höcümnäre belän tuqtap qalğan AQŞ söyläşülärennän soñ uzaçaq.
İran belän Awrupa öçlege söyläşülärne qabat başlata
While the US and Europeans say Iran can never have a nuclear bomb, it says its programme is peaceful/ Reuters
21 Июль 2025

İran däwlät televideniyese “Press TV” xäbärenä kürä İran belän Franśiya, Germaniya häm Angliyadän toruçı Awrupa öçlege illäre atom-töş söyläşülärne kiläse comğa könne İstanbulda qabat başlatu mäs’äläsendä kileşte.

Televideniyedä yäkşämbe könne yasalğan belderüdä bolay diyelde: “İran belän Franśiya, Germaniya häm Angliyadän toruçı Awrupa öçlege comğa könne İstanbulda atom-töş söyläşülärne qabat başlataçaq.”

Şul uq könne çıqqan xäbärdä taraflarnıñ kiläse atnada söyläşülärne qabat başlatu mäs’äläsendä prinśip kileşüen tözüe citkerelde, läkin kön häm urın belän bäyle mäğlümat açıqlanmadı.

Pänceşämbe könne İran tışqı êşlär ministrı Abbas Arakçi belän küreşkän Angliya, Franśiya, Germaniya häm Awrupa Berlegeneñ yuğarı däräcäle diplomatları atom-töş kileşü öçen diplomatiyaneñ aşığıç buluın assızıqladı.

Tähran belän Vaşington citäkçelekläre arasındağı söyläşülär Omanlı aradaşçılar yärdämendä alıp barıldı, İzrailneñ 13 iyun’ könge höcüme belän tuqtap qaldı häm 12 kön däwam itkän bäreleş çorı başlandı.

Höcüm Oman başqalası Maskatta planlaştırılğan altıncı tur söyläşülärdän ike kön aldan başqarılğan ide.

İran yuğarı däräcäle xärbi räsmi zatlar, atom-töş belgeçlär häm grajdanlılar ülgän höcümnän AQŞnı da cawapqa totqan ide. AQŞ isä 3 zur atom-töş qorılmağa höcüm oyıştırıp, alarnı yuqqa çığaruın däğwa itte. 24 iyun’ könne ğamälgä kergän utnı tuqtatu belän bäreleşlär azağına yaqınlaştı.

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