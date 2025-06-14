İzrailneñ İrandağı atom -töş qorılmalarına, xärbi punktlarğa häm yuğarı däräcäle räsmilärneñ öylärenä oyıştırğan hawa höcümnärennän soñ Ğaräp illäre töbäktä arta barğan kiyerenkelekne kimetü öçen diplomatik tırışlıqlarnı köçäytte. Tähran bu höcümnärdä tınıç xalıqtan distälägän keşeneñ hälaq buluın belderde.

Soğud Ğaräbstanı, Qatar, Misır, Yordaniya, Kuveyt, Ğıyraq häm Fälästin comğa könne İzrailneñ İranğa qarşı höcümnäre häm Tährannıñ cawap qaytaruınnan soñ töbäk külämendäge suğış qurqınıçı turında kisätü yasadı. İrannıñ cawap höcümendä ber izraille hälaq buldı, distälägän keşe yaralandı.

Soğud Ğaräbstanı täxet varisı Möxämmäd bin Sälman bu waqıyğalar turında AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp belän söyläşte. Soğud Ğaräbstanı tışqı êşlär ministrı Fäysal bin Färxan da İran tışqı êşlär ministrı belän söyläşep, İzrail höcümnären töbäk diplomatiyäsenä qarşı adım dip bäyäläde.

Qatar tışqı êşlär ministrı Şäyex Möxämmäd bin Äbdürrähmän bin Cässim Äl Tani waqıyğalar belän bäyle tirän borçıluların citkerde häm kiyerenkelekneñ artuın tuqtatu öçen partnyerları belän bergä êşläyäçägen belderde.

Berläşkän Ğaräp Ämirlekläre, Oman, Misır, Yordaniya, Kuveyt häm Ğiraq ta şundıy uq kisätülär yasap, barlıq yaqlarnı milli suverenitetqa xörmät kürsätergä häm diplomatik çişeleşlär êzlärgä çaqırdı.

Yordaniya tışqı êşlär ministrı Äymän äs-Safädi üz ileneñ hawa kiñlegen bozuğa tüzep tormayaçağın belderde.

Ğıyraq İzrailneñ höcümnärdä Ğıyraq hawa kiñlegen qullanuı säbäple BMO İminlek Şurasına räsmi räweştä rizasızlıq belderde häm monıñ öçen cawapqa tartıluın taläp itte.

Fälästin räsmiläre dä wäzğıyät’neñ tağın da kiñräk suğışqa äylänep kitmäwe öçen regional’ koordinaśiyägä çaqırdı.

İzrail comğa könne irtän İranğa qarşı höcümnär başlap cibärde häm İrannıñ atom -töş, xärbi häm toraq punktlarnı maqsat itep aldı. Bu höcümnärdä İrannıñ yuğarı däräcäle xärbi komandirları häm ğalimnäre hälaq buldı. Höcümnär comğa kiçenä qadär däwam itte häm Tähran, Netenz, Täbriz häm İsfaxan şähärlärenä höcüm yasaldı.

Şunnan soñ İran”Tuğrı wäğ’dä – 3” isemle cawap höcümen başqardı häm comğa kiçendä Tel’ -Avivqa häm başqa cirleklärgä höcüm itte. İran raketaları İzrailneñ xärbi üzäk komandirlığı häm saqlanu ministrlığı urnaşqan, ğadättä “İzrail Pentagonı” dip yörtelüçe Kirya kompleksına da höcüm itte.