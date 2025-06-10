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Kön’yaq Koreya Pol’şaga 180 danä K2 tankı sata
Seul bu ay axırında Pol’şaga 180 danä K2 tankı cibärüne küzdä totqan iñ zur saqlanu kileşüen imzalarğa äzerlänä. Tanklarnıñ 117se “Hyundai Rotem” tarafınnan, qalğan öleşe isä Pol’şanıñ däwlät şirkäte “PGZ” belän urtaq räweştä citeştereläçäk.
Kön’yaq Koreya Pol’şaga 180 danä K2 tankı sata
Poland will receive 180 K2 tanks. Of these, 117 will be manufactured by South Korean defence contractor Hyundai Rotem Co. / Others
4 сәгать элек

“Yonhap” xäbär agentlığı, xökümät çığanaqlarına tayanıp, Kön’yaq Koreyanıñ bu ay azağında Pol’şaga yaqınça 6 milliard dollar külämendä östämä K2 tankları êksportlaw turındağı saqlanu kileşüen tämamlarğa äzerlänüe turında xäbär itte. Bu kileşü Seul öçen bügengä qadärge iñ zur ber tapqırda yasala torğan qoral êksportı bulaçaq.

“Yonhap”qa yasağan belderüendä saqlanu sänäğate wäqalätlese imza salu tantanasın bu ay azağında, sişämbe könne Pol’şada uzdıru planlaştırıluın rasladı.

Kileşü qısasında Pol’şa 180 danä K2 tankı satıp alaçaq. Alarnıñ 117se Kön’yaq Koreyanıñ “Hyundai Rotem Co.” tarafınnan citeşterelä, ä qalğan tanklarnı Pol’şanıñ däwlät saqlanu şirkäte “PGZ” êşläp çığaraçaq.

 İminlek borçıluları däwam itä

Bu kileşüneñ 2023 nçe yıl azağında tözelüe kötelä ide, ämma ike ildäge säyäsi täräqqiyät’lär, bigräk tä dekabr’ ayında Kön’yaq Koreyada uñışsızlıq belän  tämamlanğan xärbi xäl iğ’lan itü omtılışı arqasında kiçekterelde.

Bu kileşü Pol’şanıñ Rusiya—Ukraina suğışı arqasında däwam itüçe iminlek borçıluları fonında xärbi sälätlären nığıtu tırışlıqlarınıñ ber öleşe bularaq bäyälänä.

2022 nçe yılda Varşava Kön’yaq Koreya belän K2 tankları, K9 üzxäräkätle gaubiśaları häm FA-50 ciñel höcüm oçqıçların satıp aluğa qağılışlı berniçä saqlanu kileşüe imzalağan ide.

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