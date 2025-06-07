Milliarder İlon Mask Amerika Quşma Ştatlarında küpçelek amerikanlılarnı wäkillek itäçäk yaña säyäsi partiya kiräklegen belderde, ä ilbaşı Donald Tramp, êlekkege yaqın duslıqlarına qaramastan, aralarındağı qarşılıqlarnıñ tağın da artuına işarä itep, bu xaqta utırıp söyläşüne kire qaqtı.

Mask comğa könne Amerika Quşma Ştatlarında "80 protsent" amerikalılarnıñ mänfäğatlären yaqlawçı yaña säyäsi partiya kiräklegen täqdim itte.

"Xalıq süzen äytte. Amerikağa urtada qalğan 80% keşene wäkillek itäçäk yaña säyäsi partiya kiräk!" dip yazdı Mask üzeneñ “X” sotsial çeltärendä.

"Häm xalıqnıñ 80%ı monı xuplıy... Bu yazmış," dip östäde ul.

Musk bu belderüne 5nçe iyün könne ütkärgän soraştıruına cawap itep yasadı. Anda ul Amerika Quşma Ştatlarında yaña säyäsi partiya kiräkme-yuqmı dip sorıy.

Anketada 5 million 600 meñ keşe qatnaşa, häm näticädä 80,4 protsentı yaña partiya kiräk dip cawap birä.

Şul uq soraştıruğa cawap itep, Mask "The America Party" dip yazdı, bu yaña partiyağa işarä bulıp tora.

Duslıq bette

İkençe yaqtan, Tramp Musk belän qarşılıqlarnı yomşartu öçen telefonnan söyläşü ütkärergä telämäwen belderde häm alarnıñ duslıq çorında satıp alınğan “Tesla” maşinasınnan baş tartırğa uylawın äytte.

Tramp comğa könne Nyu-Djersidağı golf klubına oçqanda jurnalistlarğa: "Çınlap äytkändä, min Qıtay, Rusiyä, İran belän bäyle êşçänleklärem belän şulqadär mäşğul... İlon Mask turında uylarğa waqıtım yuq, aña izge teläkläremne genä citkeräm," dip belderde.

Soñraq ul “Fox News” kanalına "Mask tulısınça aqılın cuydı" dip äytte.

Şulay uq, ul Masknıñ yaña säyäsi partiya tözü täqdime nisbätennän borçılmawın, çönki Kongresstağı cömhüriyätçe deputatlardan nıq yaqlaw aluın äytte.

İke aradağı qarşılıqlar uzğan atnada başlandı, ul waqıtta Mask Trampnıñ çığımnar turındağı qanun proyektın tänqitläde häm soñınnan Xökümät êffektivlığı departamentı (DOGE) citäkçese wazıyfasınnan kitte.

Bu atnada bäxäs tağın da köçäyde, çönki Mask äle haman möherle bulğan Djeffri Êpşteyn belän bäyle dokumentlarda Trampnıñ da iseme barlığın äytte.

Amerika xökümäteneñ köçenä tayanuçı Tramp, cawap itep, Masknıñ xökümät kontraktların häm subsidiyälären beterü belän yanadı.