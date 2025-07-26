Törkiyä İndoneziya belän 48 “KAAN” xärbi oçqıçın êksportlaw öçen kileşügä qul quydı.
Kileşü Änkara citäkçelegeneñ saqlanu ölkäsendäge êffektivlığın kiñäytüe qısalarında 10 yıl êçendä xärbi oçqıç birüneñ tögällänüen häm urtaq citeşterüne üz êçenä ala.
Törkiyäneñ aviaśiya häm ğaläm sänägäte “TUSAŞ” İndoneziyaneñ saqlanu sänägäte şirkätläre “PT Dirgantara Indonesia” häm “PT Republik Aero Dirgantara” belän 48 “KAAN” xärbi oçqıçınıñ êksportı öçen kileşüne imzaladı.
Kileşü Törkiyäneñ İstanbul şähärendä oyıştırılğan Xalıqara saqlanu sänägäte yärminkäsendä tamamlandı.
Citeşterü, injeneriya häm texnikanı küçerüdä xezmättäşlekne üz êçenä aluçı kileşü qısalarında boralaq tapşırularnı 120 ay eçendä tögälläw planlaştırıla. Oçqıç dvigatel’läre Törkiyädä yasalaçaq.
Saqlanu sänägäte başlığı Haluk Görgün bu kileşüneñ iyun’ ayında imzalanğan xökümätlärara qısa kileşüennän soñ tözelüen äytep, satunıñ ike il arasındağı saqlanu mönäsäbätlärendä tarixi mizgel buluın citkerde.
“Dulqınlanabız häm ğorurlanabız. Bu xezmättäşlek yärdämendä İndoneziyadä cirle sänägät’ asqorımasınıñ buldırıluına yärdäm kürsätüne häm ike il arasında citeşterü häm injenerlık ölkälärendä xezmättäşlekne nığıtunı maqsat itäbez,” – dide ul.
Törkiyäneñ berençe cirle xärbi oçqıçı bulğan “KAAN” berençe tapqır 2024 yılnıñ başında oçtı. Yasalğan 3 prototiptan ikeseneñ 2026 yılnıñ aprelendä qabat oçuı kötelä. Seriyale citeşterüneñ berençe êtabı planlaştırıldı.
TUSAŞ ğomum mödire Mäxmät Dämiroğlu äytüençä “KAAN” Törkiyäne yaña xärbi oçqıç yasıy aluçı äz sandağı illär isemlegenä kertte.
“Bu oçqıçnı citeşterüçe 4 il bar,” – dide ul.