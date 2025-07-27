Törkiyä xäzergä qädärge iñ köçle ğädäti hawa bombası bulğan “GAZAP”nı tanıttı. 2.000 funt (970 kg) awırlığındağı bomba Xalıqara saqlanu sänäğäte yärminkäse “IDEF 2025”tä İstanbulda tanıtıldı.
Tağın da kübräk täêsire öçen “GAZAP” tämektä keçkenä kisäklärgä bülenep tarala. “Anadolu” agentlığına äñgämä birüçe ber belgeçkä kürä, kisäkçälär tığızlığı oxşaş qorallardan öç tapqır kübräk.
Yuğarı şartlaw sälätenä iyä bomba “F-16” kebek platformalardan ırğıtıla alına. Şartlatqıç häm tutırğıç dizaynı Milli saqlanu ministrlığınıñ Ar-Ge üzäge tarafınnan qamilläşterelde. Barlıq kvalifikaśiyä häm sertifikaśiyä barışlarınıñ tämamlanuı belderelde.
“NEB-2 öräk”: "Cirlektäge iñ yaxşı bunker cimergeçe"
“IDEF-25” qısalarında Törkiyä “NEB-2 Ghost” isemle başqa ber 2.000 funtlıq bombanı da täqdir itte. Qayber räsmilär bu qoralnı “cirlektäge iñ täêsirle bunker cimergeçe” dip bäyäläde.
Êşlänmäne tanıtuçı törkem: “AQŞta yasalğan tipik bombalar C35 kategoriyäle betonnı 2,4 metr tiränlektä tişep cimergän bulsa, “NEB-84” C50 törendäge betonda 7 metrğa qädär uza ala, bu beton isä yaqınça öç märtäbä tağın da çıdamlı”, - dip belderde.
Xalıqara saqlanu sänäğäte yärminkäse Törkiyä Cömhüriyäte saqlanu sänäğäte räislege belän Törek qorallı köçlären nığıtu waqıfınıñ yärdäme belän oyıştırıla.