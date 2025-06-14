İran belän İzrail arasında doşmanlıqnıñ kisken räweştä köçäyüe näticäsendä İran İzrailgä yözlärçä ballistik raketa cibärde. İran mäğ’lümat çaraları Tel’ - Avivta turıdan-turı höcümnär buluın, saqlanu ministrlığı üzäge tiräsendä häm ähämiyätle xärbi rayonnarda yanğınnar çığuın xäbär itte. İzrail mediası da bu mäğ’lümatnı rasladı.

Comğa kiçendä bulğan, moñarçı kürelmägän bu höcüm İran däwlät mäğ’lümat çaraları häm İran İnqıylap saqçıları armiyäse tarafınnan da raslandı häm bu Tährannıñ İzrail cirlärenä qarata iñ turıdan-turı xärbi höcüm bularaq terkälde.

İrannıñ räsmi kanalı “Press TV” raketa höcümeneñ berençe dulqınınıñ Tel’-Avivqa turıdan-turı täêsir itüen belderde. İzrailneñ “Channel 13” kanalı isä küp kenä raketanıñ totqarlana almawın häm alarnıñ ildäge törle ob’yektlarğa höcüm itüen rasladı.

Tel’-Avivta bulğan AFP xäbärçese şähär östennän qatı töten kütärelüen häm tön buyı şartlaw tawışları yañğırawın citkerde. Zur xökümät häm iminlek qorılmaları yanında yanğınnar xaqında xäbärlär kilde, ğadättän tış xällär törkemnäre zararğa qarşı çaralar kürergä cälep itelde.

İnqıylap saqçıları köçläre İzraildäge distälägän tämekkä höcüm yasaluın belderde. “Reuters”qa interv’yu birgän yuğarı däräcäle İran wäqalätlese “İzraildä ber urın da imin bulmayaçaq, bezneñ üz aluıbız köçle bulaçaq” dide.

İzrail armiyäse ildä işetelgän şartlawlarnıñ uñışlı totqarlawlar häm raketalarnıñ bärep kerüe näticäse buluın tanıdı. Läkin ülem -kitem häm zıyannıñ küläme xaqında älegä mäğ’lümat birelmäde.

Bu höcüm İrannıñ dini liderı Ayätulla Ali Xamanäy İzrailneñ ğämälen suğış iğ’lan itü dip bäyäläwennän häm bez köçle cawap qaytaraçaqbız digän wäğ’däsennän soñ berniçä säğat’ uzğaç başqarıldı. Xamanäy êlegräk yasağan çığışında” Bu suğışnı İzrail başlattı. Köçle üç alaçaqbız” dide.

Höcüm Tel’-Avivnıñ strategik häm atom -töş ob’yektların maqsat itep aluın beldergän comğa könne irtän İran cirlärenä oyıştırılğan İzrail höcümnärennan soñ buldı.