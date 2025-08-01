TÜRKİYE
Törkiyä Cömhüriyäte Tışqı êşlär ministrlığı kiñ töbäktäge tınıçlıq häm totrıqlılıqnıñ töp êlementı bularaq AİXOnı tanuın häm oyışmanıñ êffektivlığın häm operaśiyälären yaxşırtu tırışuların aktiv bularaq yaqlawın belderde.
Törkiyä Helsinki soñğı aktınıñ qul quyıluınıñ 50 yıllığın qotlıy
Törkiyä AİXO (OSCE) Awrupa iminlek häm xezmättäşlek oyışmasınıñ qoruçı dokumentı bulğan Helsinki soñğı aktınıñ (Helsinki Deklaraśiyäseneñ) qul quyıluınıñ 50 yıllığın qotladı.

Ministrlıq comğa könne bastırğan belderüendä: “Salqın suğış çorında bloklar arasında kileşmäwçänleklärneñ häm kiyerenkelekneñ azaytıluı maqsatınnan çığıp başlatılğan Awrupa iminlek häm xezmättäşlek konferenśiyäse barışında 1975nçe yılda imzalanğan Helsinki soñğı aktı äle dä üz köçendä qalğan töp prinśipları belän Awrupa-Atlantika häm Awraziyä geografiyälären üz êçenä alğan kiñ mäydanda dialog häm xezmättäşlekkä tayanğan qurqınıçsızlıq miğmariseneñ nigezlären saldı”, - dip äytelde.

Törkiyäneñ Helsinki aktınıñ berençe imza saluçılarınnan berse bularaq bu barışnı baştan uq xuplawı belderelde.

Belderüdä: “Şul räweşle barı tik regional tınıçlıqqa häm totrıqlılıqqa tuğrılığın raslap qına qalmıyça, ber ük waqıtta xalıqara xoquq prinśipları nigezendä şäkellängän Awrupa qurqınıçsızlıq miğmariseneñ buldırıluına aktiv öleş kertte”, - dip iskärtelep uzıldı.

Törkiyäneñ 1994nçe yılda AİXOğa äylängän konferenśiyä barışınnan birle tuğrılığın däwam itterüenä basım yasalğan belderüdä: “Törkiyä säyäsi-xärbi, iqtisadi-êkologik häm humanitar ülçämnären üz êçenä alğan kiñqırlı iminlek añlayışın nigez itep alğan häm iñ kiñqolaçlı regional qurqınıçsızlıq forumı sıyfatın yörtüçe AİXOğa aktiv räweştä öleş kertüen däwam itterä”, - dip äytelde.

AİXOnı kiñ mäydanda tınıçlıq häm totrıqlılıqnıñ töp teräge itep tanuçı Törkiyä oyışmanıñ êffektivlığın häm operaśiyälären qamilläşterep üsterü tırışuların aktiv räweştä xuplıy.

Belderüdä: “İlebez monnan soñ da küpyaqlılıqqa yünälgän aktiv diplomatiyä, dialog häm xezmättäşlek añlayışın täwäkkällek belän alıp baraçaq, bügenge barlıq sınawlarğa qaramastan AİXO mäydanında totrıqlılıq häm tınıçlıq urnaştırıluına üz öleşen kertergä däwam itäçäk”, - dip basım yasaldı.

