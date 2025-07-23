TÜRKİYE
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Ärdoğan: "Ğazzädäge genośidqa tawışsız qaluçı cinayät urtağıdır"
Räcäp Tayyip Ärdoğan IDEF saqlanu sänäğäte yärminkäsendä Törkiyäneñ İzrailneñ Ğazzä xalqına qarşı naśistlarnı da uzdırğan genośidın böten keşelek kön tärtibendä totarğa däwam itäçägen äytte
Ärdoğan: "Ğazzädäge genośidqa tawışsız qaluçı cinayät urtağıdır"
Turkish President Erdogan attends the 17th International Defence Industry Fair (IDEF 2025) in Istanbul, alongside top defence officials. / AA
23 Июль 2025

Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Ğazzädäge genośidqa tawışsız qalğan härkemneñ İzrail qılğan keşelek cinayätlärendä qatnaşqan bulıp sanaluın äytte.

Räcäp Tayyip Ärdoğan İstanbulda oyıştırılğan IDEF Xalıqara saqlanu sänäğäte yärminkäseneñ açılış tantanasında yasağan çığışında Törkiyäneñ İzrailneñ Ğazzä xalqına qarşı naśistlarnı da uzdırğan genośidın böten keşelek tärtibendä totunı däwam itäçägen belderde.

“Bezneñ maqsatıbız – tiz arada utnı tuqtatunıñ urnaştırıluı. Ğazzägä humanitar yärdämnärneñ kertelüenä röxsät birelüe – başqa ber östenlekle burıçıbız”, - dip äytüçe Ärdoğan: “Ğazzädä humanitar yärdäm äyberläreneñ kertelüenä röxsät itelmägäne öçen açlıqtan tire belän söyäkkä äylängän balalarnıñ qayğı-mixnäte – bezneñ qayğı-mixnätebezder”, - diyep bolay dip däwam itte:

“Keşe qäderen belgän beräw dä, här kön distälägän gäyepsez keşe ikmäk yäki su taba almağanı öçen canın täslim qılğan bu räximsezlekne qabul itä almıy. Açlıqtan küpläp ülemnär başlanğan şuşı qara könnärdä böten xalıqara cämäğätçelekne keşelek frontında berläşergä çaqıram”.

Törkiyäneñ saqlanu sänäğäte ölkäsendä üseş aluı belän bäyle bularaq Ärdoğan ileneñ, "êmbargolarnı, ikele standartlarnı häm diplomatik basımnarnı” uzıp, global köçkä äylänüen häm bügen saqlanu sänäğäte êşlänmäläre belän dönya bazarlarında üz êzen qaldırğan wazğiyätkä citüen iskärtep uzdı.

Ärdoğan: “Saqlanu sänäğätebezneñ cirlelek (Törkiyädä êşläp çığarılğannıñ) küläme bügen 80%tan arttı”, - dide.

Sişämbe könne başlanğan altı könlek çara İlbaşı idaräseneñ ximayäsendä Milli saqlanu ministrlığı, Saqlanu sänäğäte räislege häm Törek qorallı köçlären nığıtu waqıfınıñ koordinaśiyäsendä oyıştırıla.

Bıyıl 17nçese oyıştırılğan yärminkä İstanbul yärminkä üzägendä, Atatürk hawa mäydanında, Wow oteldä häm Ataköy Marinada beryulı ütkärelä.

Kürgäzmädä köbäle xärbi texnika, taktik köbäle texnika, keşesez ciröste, hawa häm diñgez apparatları, qoral sistemaları, raketalar, tankka qarşı ozın radiuslı raketa sistemaları, pexota qoralları, xärbi simulyatorlar, radioêlektron köräş çişeleşläre, köç törkemnäre häm şartlatqıç matdälärne täêsirsez itüçe caylanmalar täqdir itelä.

Bik küp qatnaşuçınıñ iğtibarın cälep itüe kötelgän yärminkä waqıtında küp sanda imza salu tantanası da uzaçaq.

Monnan aldağı yärminkä 2023nçe yılnıñ iyül ayında şulay uq İstanbulda ütkärelgän ide.

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