Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän Franśiyä Däwlät başlığı Êmmanuêl Makron Ğazzädä naçarayğan humanitar krizisnı häm töbäktä tınıçlıq ömetlären quzğatqan telefon söyläşüen uzdırdı. Söyläşü turındağı belderü Törkiyä İlbaşı idaräsennän yasaldı.

Yäkşämbe könne ütkärelgän söyläşüdä Ärdoğan, Ğazzädäge naçarayğan şartlardan tirän borçılu xis itüen belderep, xalıqara cämäğätçelekneñ tiz räweştä qatışuınıñ zarurlığına basım yasadı.

“Ğazzädäge humanitar wazğiyät naçaraya bara”, - dip äytüçe Ärdoğan: “Xalıqara cämäğätçelek xäzer ük çişeleş öçen çaralar kürergä tiyeş”, - dide.

Ärdoğan monnan tış İzrail-Fälästin tartqalaşuınıñ ozın waqıtlı çişeleş belän beterelüeneñ zarurlığın täqrarlap: “İzrail belän Fälästin arasındağı bäreleş beterelergä tiyeş” häm “töbäktäge daimi tınıçlıq öçen ike däwlätle çişeleş şart”, - dip äytte.

Törkiyä liderı bu uñaydan Franśiyäneñ Fälästinne däwlät bularaq tanu qararın da qänäğätlelek belän qarşılawın belderde häm Makronnı şuşı adımı öçen täbrik itte. Franśiyäneñ qararı dönya külämendä Fälästin yaqlı dairälär tarafınnan da uñay qarşılandı.

Makron atnakiçen (pänceşämbe könne) yasağan belderüendä Parijnıñ sentyabr ayında Berläşkän Millätlär Oyışması Ğomum şurası (General assambleyası) waqıtında Fälästinne räsmi bularaq tanıyaçağın iğlan itkän ide.

Franśiyä dönyanıñ iñ zur alğa kitkän iqtisadlardan torğan G7 törkemeneñ äğzase bularaq Fälästinne tanığan berençe il bulaçaq. Xäzergä çaqlı Berläşkän Millätlär Oyışmasına äğza 193 däwlättän 147se Fälästinne räsmi bularaq tanığan.

Franśiyä tışqı êşlär ministrlığınıñ “X" platformasınnan urtaqlaşılğan yazmasında: “Franśiyä Fälästin däwläten tanırğa äzerlängändä İzrail däwläteneñ Franśiyä tarafınnan 1949nçı yılnıñ 24nçe ğinwar könne tanıluın istä totıyq”, - dip äytelde.

Bu adım İzrailneñ 2023nçe yılnıñ 7nçe oktyabrennän birle Ğazzädä däwam itüçe höcümnäre waqıtında yasaldı. Bu höcümnärdä kübese xatın-qız häm balalardan torğan yaqınça 60.000 fälästinleneñ ğomere özelde, Ğazzäneñ sälamätlek saqlaw sisteması cimerelde häm citdi azıq-tölek problemaları barlıqqa kilde.