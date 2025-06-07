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“Vagner” xärbi törkeme 3 yıldan soñ Malidan kitüen citkerde
“Vagner” törkeme “Telegram”dağı belderüendä “wazıyfasın tögälläwen” häm öyenä qaytıp kitüen xäbär itä
“Vagner” xärbi törkeme 3 yıldan soñ Malidan kitüen citkerde
In a statement on Telegram, Wagner said “we’ve killed thousands of militants and their commanders who have been terrorising civilians for years,” / AA
5 сәгать элек

Rusiyäneñ xosusıy xärbi şirkäte “Vagner”, Könbatış Afrika däwläte Malida öç yıldan artıq däwam itkän operatsiyälären tögälläp, annan kitüen xäbär itte.

“Bez cirle watanparwärlärgä üz cirlären yaqlıy alırlıq köçle häm tärtiple armiyä buldırırğa yärdäm ittek. Böten regional başqalalar qanuni xakimiyät kontrolenä qaytarıldı,” dip belderde törkem comğa könne.

Belderüdä, monnan tış: “Bez yıllar buyı xalıqnı qurqıtıp yäşäwçe meñlägän suğışçını häm alarnıñ citäkçelären yuq ittek,” diyelä.

Mali 2012nçe yıldan birle fetnäçelelär belän köräşä.

Rusiyäneñ Afrika korpusı “Vagner”nı almaştıraçaq

İldäge xärbi xunta idaräse, Frantsiyä häm başqa partnerlar belän bäyläneşläre özelgännän soñ, Rusiyädän yärdäm soradı.

“Vagner”nıñ kitü iğlanına qaramastan, Rusiyä Könbatış Afrikada missiyäsen däwam itäçäk häm bu däwlät kontrolendäge paramilitar köç Afrika korpusı aşa başqarılaçaq.

Xärbi idarä astında bulğan öç il - Mali, Burkina Faso häm Niger bıyıl başında Könbatış Afrika regional blogı ECOWAStan räsmi räweştä çıqtı.

Alar üzläreneñ yaña blogın - Sahel Däwlätläre Alyansın buldırdı.

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