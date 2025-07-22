Törkiyäneñ saqlanu şirkäte Malayziya belän taktika transport çarası kileşüenä qul quyaçaq.
Törkiyäneñ cir öste transport çarasın citeşterüçe “Katmärcilär” isemle şirkät İstanbuldağı Törkiyäneñ aldınğı saqlanu sänägäte yärminkäsendä minağa çıdam “HIZIR” isemle transport çarasın häm tiñe bulmağan keşesez cir öste transport çarasın tanıtaçaq.
“Katmärcilär” bu atnada İstanbulda oyıştırılaçaq 2025 Xalıqara saqlanu sänägäte yärminkäsendä ciñel taktika transport çarası “Ärän 4×4” öçen Malayziya belän kileşü imzalayacağın citkerde.
“Katmärcilär” yärminkädä minağa çıdam “HIZIR” häm pul’t belän êşläwçe qoral platforması häm küzätü sisteması urın alğan Törkiyäneñ berdänber ürnäge bulğan “O-İKA 2” keşesez cir öste çarasınıñ maxsus versiyase belän qatnaşaçaq.
“HIZIR” nıqlı köbäse, V törendäge monokok korpusı häm ênergiya yotuçı utırğıçları yärdämendä minalar häm quldan yasalğan şartlatqıçlarğa qarşı saqlıy. Transport çarası awıl cirlegendä häm şähärlärdäge qatı bäreleşlärdä dä yuğarı näticälelek kürsätä häm 400 at köçe bulğan dvigatele bar. Yıraqtan idarä itelä torğan qoral sisteması xäräkät itä torğan maqsatlarğa töbälä ala.
“HIZIR” 9 personalnı taşıy ala, sägätenä 120 çaqrım tizlek belän bara.
Şulay uq “Katmärcilär” şirkäteneñ berençe keşesez cir öste transport çarası konśeptı bulğan “UKAP” “Katmärcilär” häm “Aselsan” kebek ike saqlanu sänägäte şirkäte texnologiyalären berläşterä.
“UKAP” 60%lı kütäreleşle rel’yefta menä, 40%lı yan awışlıqta xärakät itä ala. 900 millimetr kiñlektäge çoqırlarnı ütep, 400 millimetr biyeklektäge kirtälärne uza häm 1 metrik tonnağa qadär yök taşıy ala.
Termal’ häm xärakätle kameralar, şulay uq sensorlar belän cihazlandırılğan “UKAP” platforması kiñ funkśional’ mömkinleklärgä iyä: ul çikne saqlaw häm küzätü maşinası bularaq xezmät itä ala, minalarnı çistarta, bäreleş urınnarınnan yaralanğan personalnı çığaruda pulya ütkärmi torğan bülmäse belän qotqaru rolen üti, yök, xärbi kiräk-yaraqlar häm cihaz taşıy, kiräk çaqta awır transport çaraların da tarta ala.
“Katmärcilär” şirkäteneñ başqarma şurası başlığı wäkile Furkan Katmärci “Anadolu agentlığı”na belderü yasap, şirkätneñ 2025 Xalıqara saqlanu sänägäte yärminkäsendä İstanbulda Malayziyale şirkät “Deftech” belän “Ärän 4×4” öçen yaña xezmättäşlek kileşüen rasmiläşteräçägen häm ike şirkät yuğarı däräcäle räsmi zatlarınıñ imza quyu tantanasında qatnaşaçağın belderde.