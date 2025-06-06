TÜRKİYE
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İlbaşı Ärdoğan Qorban bäyrämendä millätkä möräcäğät itte
Räcäp Tayyip Ärdoğan Qorban bäyrämeneñ Törkiyä, törek milläte häm böten keşelek öçen xäyerle buluın teläde
İlbaşı Ärdoğan Qorban bäyrämendä millätkä möräcäğät itte
Erdogan congratulated all Turkish citizens as well as "all our friends" in different parts of the world. / AA
6 Июнь 2025

Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan möselmannarnıñ izge köne Qorban bäyräme mönäsäbäte belän comğa könne yullama bastırıp xalıqqa täbrikläwlären citkerde.

“X" platformasınnan urtaqlaşqan yazmasında Ärdoğan bäyrämneñ “ilebez, millätebez häm böten keşelek öçen faydalı buluın” teläde.

Däwlät başlığı böten Törkiyä Cömhüriyäte watandaşları belän berrättän Ğazzädäge häm Fälästindäge “böten duslarıbıznıñ” da bäyrämen qotladı.

Qorban bäyräme İslam inanuında Xäzräti İbrahim Allahınıñ boyırığı belän ulın qorban itärgä äzer buluı häm soñğı mizgeldä ulınıñ urınına ber bäränneñ cibärelüe belän tormışqa aşqan ilahi qatışunı iskä alu öçen qotlana.

Möselmannar şuşı waqiğanı iskä alu öçen qayber xayvannarnı qorban itä häm itlären fäqirlär häm tuğannarı belän büleşä.

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