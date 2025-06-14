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Tramp İzrailneñ İranğa höcümnären maqtadı: "Bik şäp, tagın da kübräk bulaçaq"
AQŞ İlbaşı Donal’d Tramp: "İran bernärsä dä qalmağançı kileşü tözergä häm ber waqıtlar İran imperiyäse dip atalğan närsäne saqlap qalırğa tiyeş", - dide.
Tramp İzrailneñ İranğa höcümnären maqtadı: "Bik şäp, tagın da kübräk bulaçaq"
US President Donald Trump says “gave Iran a chance” for diplomacy. / Reuters
14 Июнь 2025

AQŞ İlbaşı Donal’d Tramp, İzrailneñ İranğa oyıştırğan hawa höcümnären "bik şäp" dip bäyäläde häm "tagın da kübräge bulaçaq" dip kisätte.

Tramp comğa könne “ABC News” qa telefon aşa birgän interv’yusında höcümnär xaqında bolay dide:
"Minemçä, bu höcümnär iskitkeç ide. Bez alarğa mömkinlek birdek, ämma alar annan faydalana almadı. Bik köçle höcüm ittelär. Alar zur zıyan kürde. Bu däwam itäçäk,  tagın da kübräk höcüm bulaçaq”.

AQŞ höcümgä turıdan-turı qatnaştımı digän sorawğa Tramp açıq räweştä cawap birmäde, "Min bu xaqta fiker belderergä telämim” dip äytte.

"İran kileşü tözergä tiyeş"

Tramp "İran bernärsä dä qalmağançı kileşü tözergä häm ber waqıtlar İran imperiyäse dip atalğan närsäne qotqarırğa tiyeş" dip kisätte.

“Truth Social “aşa yasağan belderüendä ul: "Monnan soñ ülem yuq, cimerelülär yuq. Soñğa qalmağız, kileşü tözegez” dip yazdı.

Tramp İranğa diplomatiya mömkinlege birelüen, läkin Tährannıñ monnan faydalana almawın äytte:
"Küpme genä tırışsalar da, berni dä başqara almadılar”, — dide ul.
Ul İran räsmilärenä xäzerge wäzğıyät’ne alarnıñ belüen, alarğa añlatılğannan da küpkä naçarraq bulaçağın äytüen citkerde.
Tramp AQŞnıñ dön’yada iñ kamil häm iñ köçle xärbi cihazlarnı citeşterüen, İzrailneñ dä bu cihazlarnıñ möhim öleşenä iyä buluına basım yasadı.

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