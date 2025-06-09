SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Rusiya Ukrainäğa höcüm itkännän soñ Pol’şanıñ reaktiv oçqıçları hawağa kütärelde
Kürşese Ukrainanıñ könbatış töbäkläre kiñ qırlı Rusiya höcümnärenä duçar bulğannan soñ, üzeneñ hawa kiñlegen garantiya astına alu öçen, Pol’şanıñ reaktiv oçqıçları hawağa kütärelde
Rusiya Ukrainäğa höcüm itkännän soñ Pol’şanıñ reaktiv oçqıçları hawağa kütärelde
Poland scrambles jets after major Russian strikes on Ukraine / AP
9 Июнь 2025

 Varşava Operaśiya komandirlığı düşämbe könne sośial çeltär aşa yasağan belderüdä:
“Rusiyä Federaśiyäse tarafınnan Ukrainä cirlärenä köçle hawa höcümnäre säbäple, Pol’şa häm anıñ berlektäş oçqıçları irtä belän Pol’şa hawa kiñlegendä êşli başladı”, — dip xäbär itte.

Rivne şähäre mêrı Oleksandr Tret’yak äytüençä, Rusiya köçläre tönlä front sızığın uzıp, Ukrainanıñ könbatışına distälägän dron häm raketalar belän höcüm itkän, bu höcümne töbäkkä iñ zur höcüm dip bäyälägän.

Rusiya soñğı waqıtta Ukrainägä qarata höcümnären köçäytep cibärde häm bu İkençe bötendön’ya suğışınnan soñ Awrupadağı iñ zur bäreleşne tuqtatu öçen yañartılğan diplomatik tırışlıqlardan soñ utnı tuqtatu ömetlären kimette.

2024nçe yılnıñ mart ayında NATO äğ’zası bulğan Polşa, üz hawa kiñlegeneñ Rusiyäneñ qanatlı raketası tarafınnan bozuluın belderde häm bu xaqta Mäskäwdän añlatma taläp itte.

Şuña oxşaş waqıyğa 2023 nçe yılnıñ dekabrendä dä bulğan ide – ul waqıtta Rusiya raketası Ukrainägä qaytıp kitkänçe berniçä minut däwamında Polşa hawa kiñlegen bozdı.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us