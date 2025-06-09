Varşava Operaśiya komandirlığı düşämbe könne sośial çeltär aşa yasağan belderüdä:
“Rusiyä Federaśiyäse tarafınnan Ukrainä cirlärenä köçle hawa höcümnäre säbäple, Pol’şa häm anıñ berlektäş oçqıçları irtä belän Pol’şa hawa kiñlegendä êşli başladı”, — dip xäbär itte.
Rivne şähäre mêrı Oleksandr Tret’yak äytüençä, Rusiya köçläre tönlä front sızığın uzıp, Ukrainanıñ könbatışına distälägän dron häm raketalar belän höcüm itkän, bu höcümne töbäkkä iñ zur höcüm dip bäyälägän.
Rusiya soñğı waqıtta Ukrainägä qarata höcümnären köçäytep cibärde häm bu İkençe bötendön’ya suğışınnan soñ Awrupadağı iñ zur bäreleşne tuqtatu öçen yañartılğan diplomatik tırışlıqlardan soñ utnı tuqtatu ömetlären kimette.
2024nçe yılnıñ mart ayında NATO äğ’zası bulğan Polşa, üz hawa kiñlegeneñ Rusiyäneñ qanatlı raketası tarafınnan bozuluın belderde häm bu xaqta Mäskäwdän añlatma taläp itte.
Şuña oxşaş waqıyğa 2023 nçe yılnıñ dekabrendä dä bulğan ide – ul waqıtta Rusiya raketası Ukrainägä qaytıp kitkänçe berniçä minut däwamında Polşa hawa kiñlegen bozdı.