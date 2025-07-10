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特朗普：前CIA和FBI局长“可能要付出代价”
特朗普支持对前中央情报局(CIA）局长约翰·布伦南和前联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米的调查，称他们两人“完全不诚实”。
特朗普：前CIA和FBI局长“可能要付出代价”
Since taking office in January, Trump has taken a number of punitive measures against his perceived enemies / Reuters
2025年7月10日

美国总统唐纳德·特朗普指责前联邦调查局局长詹姆斯·科米和前中央情报局局长约翰·布伦南这两位正在接受刑事调查著名批评人士“不诚实”，并表示他们“可能要付出代价”。

周三当被问及联邦调查局对科米和布伦南的调查时，特朗普表示：“除了今天读到的内容外，我对此事一无所知。”

特朗普在白宫向记者发表讲话时补充说“但我可以告诉你：“我认为他们非常不诚实，也许他们必须为此付出代价。”

福克斯新闻数字频道率先报道了针对科米和布伦南的调查，称调查中存在“潜在违规行为”，涉及对俄罗斯干预特朗普获胜的2016年大选的指控以及向国会作出的虚假陈述。

福克斯新闻数字频道援引司法部消息人士的话称，特朗普任命的中央情报局局长约翰·拉特克利夫表示，他已将“布伦南违规行为的证据”提交给另一位特朗普任命的官员——联邦调查局局长卡什·帕特尔，以便可能提起诉讼。

科米和布伦南分别由前民主党总统巴拉克·奥巴马任命为联邦调查局（FBI）和中央情报局（CIA）局长，自特朗普入主白宫以来，两人与特朗普的关系一直紧张。

2017年特朗普解雇了科米，当时他正领导联邦调查局（FBI）调查特朗普竞选团队是否与莫斯科勾结，以左右特朗普与民主党候选人希拉里·克林顿在2016年总统大选中的胜负。

2018年特朗普撤销了布伦南的安全许可，指责这位前中央情报局局长对其政府做出“毫无根据且令人愤慨的指控”。

布伦南的回应

在特朗普发表声明后，布伦南随后严厉批评了针对他和科米的调查，称调查是出于政治动机。布伦南在接受MSNBC采访时首次就调查首次发表公开声明。他说，除媒体报道和泄密外，我对这起被报道的调查以及提交司法部一无所知，如果调查正在进行，这些报道和泄密就不应该发生，”

布伦南表示，司法部、联邦调查局或中央情报局的任何人都没有联系过他。

他说：“不幸的是，我认为这是一个非常悲惨的例子，表明情报界和国家安全程序正在被政治化。这项调查“显然完全是出于政治动机”。

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