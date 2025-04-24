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贝宁武装袭击造成50多名士兵死亡
官方表示, 这些攻击针对贝宁、尼日尔和布基纳法索三国交界地区以及库杜瀑布的军事目标。近年来，贝宁北部地区面临来自与基地组织和“达伊沙”有关联的恐怖组织的袭击，这些组织从邻国布基纳法索和尼日尔渗透而来。
贝宁武装袭击造成50多名士兵死亡
Northern Benin has faced escalating attacks from extremist groups linked to al-Qaeda and Daesh, infiltrating from neighboring Burkina Faso and Niger. / TRT World
2025年4月24日

贝宁政府确认，4月17日，该国北部地区发生武装团伙协调袭击，导致54名士兵遇难。

据《La Nouvelle Tribune》报报道，政府发言人威尔弗里德·莱昂德雷·洪贝吉（Wilfried Leandre Houngbedji）于周三向阵亡士兵的家属表示哀悼。

他在声明中指出，国防与安全部队（FDS）在此次袭击中的死亡人数并未达到社交媒体上流传的“数百人”之多。

袭击目标包括贝宁、尼日尔和布基纳法索交界地区的军队驻地，以及库杜瀑布（Koudou Falls）。

洪贝吉表示，在库杜瀑布有8名士兵遇难，而在交界地区有46名士兵牺牲。

他强调，“这并不减轻事件的严重性。”

33名袭击者被击毙

除了军方的伤亡外，洪贝吉还报告称，贝宁军队在冲突中击毙了33名袭击者，双方均有多人受伤。

他强调，必须加强军队的作战能力，特别是在后勤和装备方面，以应对恐怖威胁。

洪贝吉还提到，与邻国缺乏合作是袭击持续发生的一个重要原因。

近年来，贝宁北部地区面临来自与基地组织和“达伊沙”有关联的恐怖组织的袭击，这些组织从邻国布基纳法索和尼日尔渗透而来。

2022年1月，贝宁部署了近3000名士兵以保护边境，随后又增派了5000名士兵加强北部地区的安全。

今年1月，在与基地组织有关联的恐怖组织声称发动的袭击中，贝宁与尼日尔和布基纳法索边境附近再次发生袭击，导致28名贝宁士兵遇难。

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