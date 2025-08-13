国际
内塔尼亚胡誓言将为“大以色列”计划履行“历史和精神使命”
以色列总理重申对扩张主义意识形态的坚持，同时加沙地区的种族灭绝行为正在加剧。
据《国土报》报道，加沙吞并计划是内塔尼亚胡为安抚斯莫特里奇，维持其执政联盟稳定而采取的政治策略。 / AP
2025年8月13日

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，他正在执行一项“历史性和精神性的使命”，并对所谓“大以色列”的愿景感到“非常”执着。这个愿景包括为巴勒斯坦国划定的领土，以及可能涉及现今约旦和埃及的部分地区。

在周二接受以色列媒体i24NEWS采访时，内塔尼亚胡谈到他的使命是“一项跨世代的任务”。他说：“有几代犹太人梦想着来到这里，也有几代犹太人将在我们之后来到这里。”这次采访正值他的政府准备将军事行动扩展到加沙剩余地区之际。

“大以色列”（Eretz Yisrael HaShlema）这一术语自1967年阿以战争以来被用来描述以色列及其占领的领土——包括东耶路撒冷、西岸、加沙、埃及的西奈半岛和叙利亚的戈兰高地。早期的犹太复国主义者，如内塔尼亚胡所属利库德党思想先驱泽夫·贾博廷斯基，也将其应用于现今的约旦地区。

在采访中，前以色列议会议员沙龙·加尔向内塔尼亚胡展示了一枚刻有“大以色列”图案的护身符。当被问及是否与这一愿景有联系时，内塔尼亚胡回答：“非常有联系。”

“大以色列”概念是利库德党政治传统的核心原则之一，根植于修正主义犹太复国主义。内塔尼亚胡多次反对建立巴勒斯坦国，而批评者认为，他政府非法扩建定居点的行为体现了这一愿景，通过在“地面上制造事实”使可行的巴勒斯坦国变得不可能。

一些分析人士认为，加沙正在发生的种族灭绝是加速实施这一计划的尝试。批评者形容政府的做法是追求“最大土地，最少阿拉伯人”。

巴勒斯坦人的被迫流离失所

内塔尼亚胡周二还表示，以色列将允许巴勒斯坦人离开被围困的加沙，因为军队正准备进行更大规模的军事行动。他在电视采访中说：“给他们机会离开，首先是离开战斗区域，如果他们愿意，也可以离开这片领土。”

“我们将在战斗期间首先允许他们在加沙内部移动，我们当然也会允许他们离开加沙。”

他的言论发表之际，加沙卫生部表示，自2023年10月以来，以色列军队已造成近61,600名巴勒斯坦人死亡。以色列面临持续的国际谴责，包括国际刑事法院对内塔尼亚胡涉嫌战争罪发出的逮捕令，以及国际法院针对种族灭绝的案件。

