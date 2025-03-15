土耳其国防部长亚沙尔·居勒呼吁PKK恐怖组织及其以不同名称或在不同地区运作的所有分支解散，并“无条件放下武器”。

居勒在周六的一场仪式上表示：“尽管为时已晚，但值得注意的是，这个恐怖组织已经认识到恐怖主义无法带来任何结果，它的道路已经走到尽头，唯一的选择就是解散。”

他补充道：“在此背景下，不应提及诸如停火之类的未提上议程的问题。这种事情绝对不可能发生。”

居勒指出，土耳其的反恐努力多年来一直是国家议程的重中之重。他强调，土耳其武装部队继续以“极大的决心”应对任何威胁国家统一和完整的行为，并成功完成了赋予它的任务。

他表示，安卡拉的最终目标是结束恐怖主义并消除对国家的任何威胁。他补充说：“对于破坏、滥用或拖延这一进程的行为绝不容忍，将采取谨慎和理性的方式应对。”

在被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织的PKK对土耳其长达40年的恐怖活动中，已导致超过4万人丧生，其中包括妇女、儿童、婴儿和老人。

安全问题上绝不后退

在周六的一档电视节目中，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的首席顾问阿基夫·贾加泰·基利奇强调，安卡拉在安全和叙利亚未来问题上“没有放弃、后退或改变立场”。

基利奇保证，土耳其将密切关注与恐怖组织PKK叙利亚分支YPG领导的叙利亚民主力量（SDF）之间，关于将恐怖组织控制下的地区并入统一的叙利亚的最新协议的结果。

他补充说，安卡拉将尽其所能提供支持，以确保这一进程朝着积极的方向发展。

关于最近在叙利亚拉塔基亚省发生的前政权势力与新政府军之间的冲突事件，基利奇强调，尽管“人员伤亡对我们所有人来说都是一场悲剧”，但国家权威正在逐步形成。

他说：“从维护安全与稳定的角度来看，以及从国家权威开始形成的角度来看，我们可以积极地认为，这表明了一种维护统一结构存在并确保安全的意志。”

基利奇进一步表示，极端组织“达伊沙”在全球范围内没有未来。土耳其坚决反对其存在，并主张彻底消灭该组织。