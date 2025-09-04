土耳其外交官员证实，失踪超过一周的土耳其科学家弗尔坎·多莱克（Furkan Dolek）已被找到，目前被关押在纽约的布法罗联邦拘留中心。

据土耳其国家通讯社Anadolu报道，多莱克的姐姐埃斯拉·多莱克·科斯昆（Esra Dolek Coskun）表示，她对土耳其外交部和驻纽约总领事馆的支持深表感谢，正是他们的协助帮助找到了多莱克的下落。

科斯昆表示，她的弟弟已被转移至拘留中心，但尚未获得法庭开庭日期。

科斯昆说道，“我已经通过电话与他通话，他听起来状况良好”，并补充说，家人目前的首要任务是确保他尽快返回土耳其。

据科斯昆透露，土耳其驻纽约总领事馆正在密切关注事态发展，并及时向家人通报最新情况。