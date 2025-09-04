2025年9月4日
土耳其外交官员证实，失踪超过一周的土耳其科学家弗尔坎·多莱克（Furkan Dolek）已被找到，目前被关押在纽约的布法罗联邦拘留中心。
据土耳其国家通讯社Anadolu报道，多莱克的姐姐埃斯拉·多莱克·科斯昆（Esra Dolek Coskun）表示，她对土耳其外交部和驻纽约总领事馆的支持深表感谢，正是他们的协助帮助找到了多莱克的下落。
科斯昆表示，她的弟弟已被转移至拘留中心，但尚未获得法庭开庭日期。
科斯昆说道，“我已经通过电话与他通话，他听起来状况良好”，并补充说，家人目前的首要任务是确保他尽快返回土耳其。
据科斯昆透露，土耳其驻纽约总领事馆正在密切关注事态发展，并及时向家人通报最新情况。
‘研究机构中的职场剥削与不当行为’
据报道，多莱克的美国签证已被吊销，他因试图步行前往加拿大以示抗议而被拘留。
在8月27日发布的最后一条LinkedIn帖子中，他写道：“我从马塞纳一路步行到现在的阿克韦萨斯内……我很疲惫，双腿酸痛，脚上起了水泡……但我很感激自己能走到这里。”
多莱克此前曾在LinkedIn上指控研究机构存在职场剥削与不当行为，称弱势研究人员得不到保护，而举报者却遭到报复。
他表示，在提交正式投诉后，他受到了惩罚并被解雇。