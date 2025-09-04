土耳其
失踪土耳其科学家一周后现身美国移民拘留中心
家属感谢土耳其官员帮助他们找到在加拿大抗议游行中被拘留的弗尔坎·多莱克。
因抗议试图步行前往加拿大，弗尔坎·多莱克被拘留。这是他8月27日在领英发布的最后一条帖子。（照片：领英） / Others
2025年9月4日

土耳其外交官员证实，失踪超过一周的土耳其科学家弗尔坎·多莱克（Furkan Dolek）已被找到，目前被关押在纽约的布法罗联邦拘留中心。

据土耳其国家通讯社Anadolu报道，多莱克的姐姐埃斯拉·多莱克·科斯昆（Esra Dolek Coskun）表示，她对土耳其外交部和驻纽约总领事馆的支持深表感谢，正是他们的协助帮助找到了多莱克的下落。

科斯昆表示，她的弟弟已被转移至拘留中心，但尚未获得法庭开庭日期。

科斯昆说道，“我已经通过电话与他通话，他听起来状况良好”，并补充说，家人目前的首要任务是确保他尽快返回土耳其。

据科斯昆透露，土耳其驻纽约总领事馆正在密切关注事态发展，并及时向家人通报最新情况。

‘研究机构中的职场剥削与不当行为’

据报道，多莱克的美国签证已被吊销，他因试图步行前往加拿大以示抗议而被拘留。

在8月27日发布的最后一条LinkedIn帖子中，他写道：“我从马塞纳一路步行到现在的阿克韦萨斯内……我很疲惫，双腿酸痛，脚上起了水泡……但我很感激自己能走到这里。”

多莱克此前曾在LinkedIn上指控研究机构存在职场剥削与不当行为，称弱势研究人员得不到保护，而举报者却遭到报复。

他表示，在提交正式投诉后，他受到了惩罚并被解雇。

探索
