俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，俄美关系中已经出现了“隧道尽头的光明”，两国正在讨论在北极和阿拉斯加开展可能的联合项目。

普京在周五访问一家核研究中心时表达了对两国关系从近期低谷中恢复的乐观态度。他提到8月15日在阿拉斯加与美国总统唐纳德·特朗普举行的峰会，尽管双方未能宣布结束乌克兰战争的协议，但表现出了对更广泛合作的兴趣。

“随着特朗普总统的到来，我认为隧道尽头的光明终于出现了。我们在阿拉斯加举行了一次非常好、富有意义且坦诚的会谈，”普京说道。

“接下来的步骤取决于美国的领导层，但我相信现任总统特朗普的领导能力是两国关系恢复的良好保障，”他补充道。

潜在合作

普京并未具体说明潜在的合作内容，但表示俄罗斯在北极地区看到了“巨大的”矿产储备以及在阿拉斯加的合作机会。他特别提到了俄罗斯液化天然气生产商诺瓦泰克的运营，并建议美国公司可以参与其中。

“我们正在与美国伙伴讨论在这一领域共同合作的可能性。不仅是在我们的北极地区，也包括在阿拉斯加，”普京说道。