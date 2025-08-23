俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，俄美关系中已经出现了“隧道尽头的光明”，两国正在讨论在北极和阿拉斯加开展可能的联合项目。
普京在周五访问一家核研究中心时表达了对两国关系从近期低谷中恢复的乐观态度。他提到8月15日在阿拉斯加与美国总统唐纳德·特朗普举行的峰会，尽管双方未能宣布结束乌克兰战争的协议，但表现出了对更广泛合作的兴趣。
“随着特朗普总统的到来，我认为隧道尽头的光明终于出现了。我们在阿拉斯加举行了一次非常好、富有意义且坦诚的会谈，”普京说道。
“接下来的步骤取决于美国的领导层，但我相信现任总统特朗普的领导能力是两国关系恢复的良好保障，”他补充道。
潜在合作
普京并未具体说明潜在的合作内容，但表示俄罗斯在北极地区看到了“巨大的”矿产储备以及在阿拉斯加的合作机会。他特别提到了俄罗斯液化天然气生产商诺瓦泰克的运营，并建议美国公司可以参与其中。
“我们正在与美国伙伴讨论在这一领域共同合作的可能性。不仅是在我们的北极地区，也包括在阿拉斯加，”普京说道。
“我们目前拥有的技术是独一无二的，这对我们的合作伙伴，包括美国在内，都具有吸引力。”
俄罗斯和美国都指出，如果两国关系正常化，特别是在能源开发和北极航运方面，将具有经济潜力。然而，由于乌克兰战争已进入第四年，两国关系仍处于冷战后的最低点。
在阿拉斯加峰会上，特朗普和普京未能就停火达成一致，而乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基拒绝了莫斯科提出的以撤军换取冻结前线的建议。不过，两位领导人都表示愿意继续对话。
对于莫斯科来说，周五的声明反映了将能源和商业机会与政治争端分开的意愿，同时展现了两国总统之间的个人关系可能推动关系改善的信心。
与此同时，特朗普周五表示，安排泽连斯基与普京的峰会就像“油和醋混合”一样困难。
“我们会看看普京和泽连斯基是否会合作。你知道，这就像油和醋，有点难。他们关系不太好，原因显而易见，”他对记者说道。
特朗普补充道，“我们拭目以待”是否需要他出席这样的会议。