巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔周六飞往孟加拉国，双方寻求重建双边关系。

这是自2012年以来，巴基斯坦最资深的官员访问达卡。巴基斯坦称此次访问是“巴基斯坦与孟加拉国关系中的重要里程碑”。

巴基斯坦外交部表示，外交部长伊沙克·达尔将会见孟加拉国临时领导人穆罕默德·尤努斯。

分析人士指出，邻国印度将密切关注此次访问。印度曾在今年5月与巴基斯坦爆发为期四天的冲突。

2024年8月，孟加拉国爆发大规模起义，结束了总理谢赫·哈西娜的统治，迫使她逃往印度后，达卡与新德里的关系变得冷淡。

“孟加拉国曾是印度在周边地区最亲密的伙伴之一，而现在却与印度的主要对手建立关系，”美国分析人士迈克尔·库格尔曼在访问前表示。

去年，巴基斯坦和孟加拉国开始海上贸易，并在今年2月扩大了政府间的商业合作。