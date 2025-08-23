政治
巴基斯坦外交部长对孟加拉国进行正式访问
两个穆斯林人口占多数的国家预计将于周日签署包括贸易协议在内的多项协议。
巴基斯坦和孟加拉国近期关系正常化进程取得进展 / AA
2025年8月23日

巴基斯坦外交部长伊沙克·达尔周六飞往孟加拉国，双方寻求重建双边关系。

这是自2012年以来，巴基斯坦最资深的官员访问达卡。巴基斯坦称此次访问是“巴基斯坦与孟加拉国关系中的重要里程碑”。

巴基斯坦外交部表示，外交部长伊沙克·达尔将会见孟加拉国临时领导人穆罕默德·尤努斯。

分析人士指出，邻国印度将密切关注此次访问。印度曾在今年5月与巴基斯坦爆发为期四天的冲突。

2024年8月，孟加拉国爆发大规模起义，结束了总理谢赫·哈西娜的统治，迫使她逃往印度后，达卡与新德里的关系变得冷淡。

“孟加拉国曾是印度在周边地区最亲密的伙伴之一，而现在却与印度的主要对手建立关系，”美国分析人士迈克尔·库格尔曼在访问前表示。

去年，巴基斯坦和孟加拉国开始海上贸易，并在今年2月扩大了政府间的商业合作。

巴基斯坦商务部长贾姆·卡马尔·汗周四在达卡举行会谈，双方同意成立联合委员会以促进贸易和投资。

周五，两国高级军事指挥官在巴基斯坦会面。

1971年巴基斯坦与印度的战争导致孟加拉国从巴基斯坦独立后，孟加拉国在很大程度上依赖印度。

然而，由诺贝尔和平奖得主尤努斯领导的孟加拉国临时政府对印度接纳哈西娜感到愤怒。哈西娜目前仍在印度，并拒绝出庭接受针对她的反人类罪指控审判。

“哈西娜的倒台对印度来说是一个战略挫折，而孟加拉国与巴基斯坦关系的改善是她下台的结果，”国际危机组织的托马斯·基恩表示。

本月，达卡指责印度支持哈西娜现已被取缔的人民联盟党。对此，新德里予以否认，称其“不允许在本国领土上进行针对其他国家的政治活动”。

