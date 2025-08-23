荷兰外交部长卡斯帕·维尔德坎普因其内阁未能就对以色列实施制裁达成一致而辞职，这一事件导致临时政府的垮台。
上个月，维尔德坎普宣布极端主义以色列部长伊塔玛尔·本-格维尔和贝扎莱尔·斯莫特里奇不受欢迎，禁止其进入荷兰。
此外，荷兰还与其他21个国家共同签署了一份声明，谴责以色列批准在被占领的约旦河西岸进行一项重大非法定居点项目，称其“不可接受且违反国际法”。
然而，在周五的内阁辩论因进一步措施问题陷入僵局后，维尔德坎普告诉荷兰新闻社ANP，他“无法采取有意义的额外措施”。
他表示，他不再相信自己能在未来几周或几个月内有效行动。
“作为外交部长，我在设定必要方向时感到受限，”他说。
维尔德坎普曾提议禁止从被占领的巴勒斯坦领土上的非法以色列定居点进口商品，以回应计划中的军事升级。
在维尔德坎普辞职后，他所在的新社会契约党（NSC）的其他部长也辞职，导致政府陷入混乱。
“简而言之，我们已经受够了，”该党领袖埃迪·范·希尤姆说，并指责以色列的行为“完全违背国际条约”。
没有欧盟共识
维尔德坎普面临来自国内抗议的巨大压力，这些抗议针对以色列在加沙近两年的种族灭绝行为。
在海牙的示威活动吸引了10万至15万人参加，这是荷兰20年来规模最大的一次，要求对以色列实施制裁并为平民提供人道主义援助。
周五，联合国正式宣布加沙发生饥荒，并将其归咎于以色列“系统性阻碍”援助的行为。
以色列总理本雅明·内塔尼亚胡则对此迅速予以否认。
尽管受到一些成员国的压力，欧盟外交部长们仍多次未能就对以色列实施制裁达成一致。
提议包括暂停以色列参与价值10亿美元的欧盟科技计划、贸易限制以及对以色列官员实施签证禁令。
在议会中，维尔德坎普曾表示，本-格维尔和斯莫特里奇“多次煽动定居者对巴勒斯坦人的暴力行为，推动非法定居点扩张，并呼吁对加沙进行种族清洗。”
斯莫特里奇指责欧洲领导人屈服于“激进伊斯兰的谎言”和“日益增长的反犹主义”，而本-格维尔则誓言即使被“整个欧洲”禁止也会继续推行其政策。
荷兰政府早在6月就因反伊斯兰议员基尔特·威尔德斯因移民问题退出四党联盟而垮台。
剩下的三个政党以临时政府的形式继续运作，直到10月举行选举。
总理迪克·斯霍夫预计将在周五晚些时候就这一危机向议会发表讲话。