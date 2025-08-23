荷兰外交部长卡斯帕·维尔德坎普因其内阁未能就对以色列实施制裁达成一致而辞职，这一事件导致临时政府的垮台。

上个月，维尔德坎普宣布极端主义以色列部长伊塔玛尔·本-格维尔和贝扎莱尔·斯莫特里奇不受欢迎，禁止其进入荷兰。

此外，荷兰还与其他21个国家共同签署了一份声明，谴责以色列批准在被占领的约旦河西岸进行一项重大非法定居点项目，称其“不可接受且违反国际法”。

然而，在周五的内阁辩论因进一步措施问题陷入僵局后，维尔德坎普告诉荷兰新闻社ANP，他“无法采取有意义的额外措施”。

他表示，他不再相信自己能在未来几周或几个月内有效行动。

“作为外交部长，我在设定必要方向时感到受限，”他说。

维尔德坎普曾提议禁止从被占领的巴勒斯坦领土上的非法以色列定居点进口商品，以回应计划中的军事升级。

在维尔德坎普辞职后，他所在的新社会契约党（NSC）的其他部长也辞职，导致政府陷入混乱。

“简而言之，我们已经受够了，”该党领袖埃迪·范·希尤姆说，并指责以色列的行为“完全违背国际条约”。

没有欧盟共识

维尔德坎普面临来自国内抗议的巨大压力，这些抗议针对以色列在加沙近两年的种族灭绝行为。